¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os? Esto dijeron los artistas

La relación entre los cantantes mexicanos Peso Pluma y Kenia Os llegó oficialmente a su fin. Después de varias semanas de rumores y especulaciones en redes sociales, ambos artistas confirmaron este sábado 6 de junio que decidieron terminar su noviazgo, que se extendió por cerca de un año y medio. La noticia fue anunciada a través de un breve comunicado compartido en las historias de Instagram de los dos intérpretes, quienes aseguraron que la decisión fue tomada en buenos términos y pidieron respeto por su privacidad. “A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señalaron en el mensaje conjunto.

Comunicado vía Instagram por parte de Kenia Os. FOTO: Redes Sociales.

La pareja también agradeció el apoyo recibido por sus seguidores durante el tiempo que estuvieron juntos y solicitó comprensión ante este momento personal. “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”, añadieron en el texto, firmado con sus nombres de pila: Kenia y Hassan, nombre real de Peso Pluma. Lea más: Peso Pluma canceló su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 y esta fue su criticada justificación Aunque ninguno de los dos explicó las razones de la ruptura, en las últimas semanas habían surgido señales que alimentaron los rumores sobre una posible crisis sentimental. Una de ellas ocurrió a finales de mayo, cuando Kenia Os se mostró visiblemente afectada y rompió en llanto durante una presentación en Monterrey, México.

A esto se sumó una aparición reciente de la cantante en Madrid, España, donde evitó responder preguntas relacionadas con su situación sentimental durante un encuentro con medios de comunicación, lo que aumentó las especulaciones entre sus seguidores. Lea más: “Es mi decisión”: así respondió Luisa Fernanda W a las críticas por borrarse los tatuajes La historia de amor entre ambos artistas comenzó a captar atención pública desde principios de 2025. Sin embargo, su primer acercamiento se produjo en 2024 durante la grabación del videoclip de “Tommy & Pamela”. En aquel momento mantenían una relación de amistad, ya que Peso Pluma aún estaba vinculado sentimentalmente con la modelo Hannah Howell.