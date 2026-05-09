Colombia despide a Germán Vargas Lleras: lugar, fechas y horarios de la velación

El exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras será velado este fin de semana en el Palacio San Carlos, en Bogotá, luego de que su familia confirmara los detalles de las honras fúnebres a través de un comunicado publicado en la red social X por Cambio Radical, pocas horas después de conocerse la noticia de su fallecimiento.

El dirigente político falleció el día de ayer, viernes 8 de mayo, a los 64 años, tras enfrentar durante varios años un tumor cerebral que deterioró progresivamente su estado de salud. En los últimos meses había recibido tratamiento médico especializado tanto en Estados Unidos como en Bogotá, mientras se alejaba poco a poco de la vida pública y de sus aspiraciones de volver a competir por la Presidencia en las elecciones de 2026.

Entérese: Germán Vargas Lleras, las veces que la muerte lo rondó

Según la invitación oficial publicada por sus allegados, la velación tendrá lugar en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, una de las edificaciones históricas más emblemáticas de la capital y actual sede protocolaria de la Cancillería colombiana. El homenaje se desarrollará durante dos jornadas abiertas para familiares, amigos, dirigentes políticos y ciudadanos que quieran despedirse del exvicepresidente.

La familia informó que el ingreso estará habilitado el sábado 9 de mayo entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., mientras que el domingo 10 de mayo las exequias continuarán desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. En la imagen compartida en X aparece una cruz en la parte superior y el mensaje, “La familia invita a la velación de Germán Vargas Lleras”.