Muere famoso luchador a los 40 años: había disputado su último combate un día antes

El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras conocerse el fallecimiento de Benjamin Satterley, reconocido deportivamente como PAC o “Jungle Pac”, a los 40 años. La empresa All Elite Wrestling (AEW) confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, apenas un día después de su última aparición sobre el cuadrilátero.
La muerte del luchador británico generó conmoción entre sus compañeros, organizaciones y aficionados de diferentes países. Satterley había cumplido 40 años el pasado mes de agosto y todavía se encontraba activo en la competencia profesional.
Su último combate tuvo lugar el sábado 26 de septiembre de 2026, durante el evento All Out 2026 de AEW, celebrado en la NOW Arena de Illinois. PAC disputó una de las peleas estelares de la jornada por el Campeonato Nacional de AEW frente al mexicano Andrade ‘El Ídolo’. El británico terminó derrotado.