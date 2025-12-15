x

El cinesta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles

La policía estaría investigando un posible homicidio en la muerte del director de “Cuando Harry conoció a Sally” y “Cuestión de honor”. Su hijo sería sospechoso.

  Al momento de su muerte, Rob Reiner tenía 78 años y su esposa Michele 68. Foto AFP.
    Al momento de su muerte, Rob Reiner tenía 78 años y su esposa Michele 68. Foto AFP.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 55 minutos


El cineasta y actor Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su mansión en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, al sur de California, informaron el domingo medios estadounidenses.

Le puede interesar: Falleció a los 60 años Peter Greene, legendario villano en La Máscara y Pulp Fiction

El hallazgo de dos personas muertas en la residencia de Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor, fue dado a conocer por la televisión local NBCLA y otros medios.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte. “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”, declaró el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha. “Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”, declaró.

Sin embargo, la red NBC citó posteriormente a una fuente cercana la familia, según la cual la pareja fue hallada muerta, al parecer con heridas de arma blanca. La CNN también reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, dijo el portavoz en un comunicado.

El hijo de la pareja, Nick Reiner, sería el sospechoso tras el hallazgo de Rob y Michele Singer Reiner en su casa de Brentwood.

Le puede interesar: Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena y figura clave del tex-mex

“Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás”, agregó.

Rainer alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael “Meathead” Stivic en la serie cómica de los años 1970 All in the family (Mi familia), antes de comenzar a dirigir con This is Spinal Tap, en 1984.

En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Cristal y Meg Ryan.





Utilidad para la vida