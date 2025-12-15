El cinesta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles

El cineasta y actor Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su mansión en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, al sur de California, informaron el domingo medios estadounidenses.

El hallazgo de dos personas muertas en la residencia de Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor, fue dado a conocer por la televisión local NBCLA y otros medios.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte. “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”, declaró el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha. “Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”, declaró.

Sin embargo, la red NBC citó posteriormente a una fuente cercana la familia, según la cual la pareja fue hallada muerta, al parecer con heridas de arma blanca. La CNN también reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, dijo el portavoz en un comunicado.