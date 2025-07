“Ante cualquier señal, hay que irse y no volver”: habló la mujer agredida por su novio con 60 puñetazos en 35 segundos

Y agregó: “ Él ya me había empujado antes y había cometido mucha violencia psicológica. Me culpaba por las cosas que él mismo hacía y me trataba de una forma muy grosera, pero yo no pensé que esto pudiera ser un atentado contra mi vida”.

“Cuando yo llegué al elevador, me encontré con él y me di cuenta que estaba muy agresivo. No me quise ir de ahí porque en el pasillo no había cámaras, pero él siguió insistiendo en que me fuera. Luego dijo que me iba a morir y empezó a golpearme. No perdí el conocimiento, pero tampoco estaba lo suficientemente consciente como para recordar lo que dijo en ese momento”, aseveró la víctima.