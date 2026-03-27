Autoridades verifican si ‘Iván Mordisco’ cayó en bombardeo en el que habría sido abatida ‘Lorena’, su pareja sentimental

Seis integrantes de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ fueron abatidos en el corregimiento de Pacoa, departamento del Vaupés, en una operación coordinada por el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, así como la Policía Nacional. Las autoridades están verificando si alguno de esos cuerpos corresponde al jefe de la estructura delincuencial. El operativo estuvo enmarcado en el ”Plan Ayacucho Plus”, que dejó como resultado un golpe contra la estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad del alzado en armas, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández. Siga leyendo: Defensoría rechazó el bloqueo a sus gestiones anunciado por las disidencias de “Iván Mordisco”.

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, informó que con esa acción se debilitó su capacidad delictiva contra la población civil en esa zona y que se incautó armamento de guerra, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos, material de comunicaciones y manuales, insignias y componentes para el uso de drones.

El funcionario también indicó que las tropas de las Fuerzas Militares también se mantienen en el área. “Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia”, agregó.

En el operativo también habría sido abatida pareja sentimental del cabecilla de las disidencias de las Farc, conocida en esa estructura criminal como ‘Lorena’, según información recogida por Blu Radio. Vale recordar que por el cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta $5.000 millones. “La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales”, añadió el ministro Sánchez.

En abril de 2025, ‘Iván Mordisco’ estuvo a punto de morir en una incursión militar a su campamento en Solano, Caquetá. Ese día los comandos especiales mataron a siete disidentes, incluyendo a ‘Pollo Purino’ y ‘El Paisa’, dos de sus guardaespaldas más cercanos. Vera escapó por poco y dejó abandonadas sus gafas recetadas, computador personal y un fusil Tavor X95 con mira telescópica. Desde entonces, según contó EL COLOMBIANO, la desconfianza se apoderó del comandante de la disidencia de las Farc, pues pensaba que alguien cercano había delatado la ubicación de su escondite. Por eso, se obsesionó con las artes oscuras y se entregó a rituales de brujería para blindarse y, supuestamente, hacerse invisible para sus enemigos. La hechicera que lo sumergió en esas prácticas, según las fuentes, fue alias Jenny Lara, una subversiva del bloque Amazonas del EMC. Producto de esa cercanía se volvieron amantes y durante el romance la agasajó con dos camionetas, un edificio de apartamentos, una finca y locales comerciales en Florencia y San Vicente del Caguán.