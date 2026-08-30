Otra mujer murió en Bogotá tras procedimiento estético: esto se sabe

Otra mujer murió en Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético. La Secretaría Distrital de Salud informó que la paciente falleció en su vivienda, tres días después de practicarse una bichectomía en un establecimiento ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad. En contexto: Los detalles que rodean la imputación del médico de lujosa clínica estética en Bogotá tras muerte de cuatro mujeres; ofrecía descuentos del 50% De acuerdo con la entidad, la emergencia fue reportada a las 5:21 a. m. de este domingo ante el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Mientras una ambulancia se desplazaba hacia el domicilio, personal médico brindó asistencia remota mediante video llamada para orientar maniobras de reanimación básica. La tripulación médica llegó a la vivienda a las 5:48 a. m. y confirmó el fallecimiento de la mujer. Las indagaciones preliminares establecieron que la paciente había sido sometida tres días antes a una bichectomía (procedimiento estético para extraer grasa de las mejillas) en un establecimiento estético. La Secretaría de Salud advirtió que el lugar no cuenta con autorización para realizar cirugías plásticas.

Según la información entregada por la entidad, el establecimiento estaba registrado y habilitado desde el 22 de marzo de 2024 para prestar servicios de consulta externa en medicina general, dermatología y psicología. Sin embargo, la habilitación no incluía la realización de cirugías plásticas. Las autoridades avanzan ahora en la verificación de las credenciales del personal médico registrado y en la recopilación de información para esclarecer lo ocurrido. La Secretaría de Salud indicó, además, que se realizaron visitas a tres sedes asociadas con la clínica, pero estas se encontraban cerradas. El Distrito aseguró que trabaja junto con las autoridades competentes para acompañar las investigaciones y brindar apoyo a la familia de la víctima.

El historial de clínicas estéticas que operan sin permisos en Bogotá

Este caso recuerda la muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que falleció en mayo pasado después de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, en el sur de Bogotá. El establecimiento tampoco estaba habilitado para realizar ese tipo de procedimientos. Tras presentar complicaciones, Toloza murió y los dueños de la clínica trataron de ocultar su cuerpo, que fue finalmente abandonado en una zona rural de Apulo, en Cundinamarca. El caso de Toloza terminó además en una investigación por homicidio. La necropsia de Medicina Legal estableció que sufrió graves lesiones internas, hemorragia, anemia aguda y un embolismo graso que desencadenó una insuficiencia respiratoria. De acuerdo con un informe presentado en el Concejo de Bogotá, entre 2023 y 2026 la ciudad registró 15 muertes y 530 eventos adversos asociados a procedimientos estéticos. Además, entre 2023 y 2025 se presentaron 677 quejas contra centros estéticos, de las cuales 453 correspondieron a establecimientos ilegales. En 2025 también aumentaron las complicaciones: las infecciones crecieron 143 %, las hospitalizaciones 138 % y los ingresos a UCI 123 % frente a 2024. Cabe señalar que en los últimos dos años, según informó el secretario de Salud de Bogotá tras la muerte de Toloza, se han cerrado 379 establecimientos que aparentan ser centros estéticos.

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