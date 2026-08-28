Murió Harald V, rey de Noruega, a los 89 años: esta es la enfermedad que padecía

El rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes a los 89 años, se mantuvo hasta el último momento como una figura unificadora en su país, un pilar en medio de una sucesión de escándalos familiares que empañaron los últimos años de su reinado.
En el trono desde 1991, el hasta ahora monarca reinante de mayor edad de Europa sufrió crecientes problemas de salud en sus últimos años, pero se negó tajantemente a abdicar.
El 17 de agosto, el soberano volvió a ser hospitalizado en Oslo debido a complicaciones en su tratamiento contra una anemia hemolítica, una enfermedad sanguínea. Su estado de salud empeoró en las últimas horas. El jueves, el Palacio Real informó que se encontraba “extremadamente grave”.
Pese a sus poderes limitados como jefe de Estado, el rey inspiró unidad en Noruega, encontrando siempre las palabras adecuadas en los momentos difíciles.
Uno de esos momentos fue después de que el neonazi Anders Behring Breivik matara a 77 personas en dos atentados el 22 de julio de 2011, la peor masacre ocurrida en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial.
“Creo firmemente que la libertad es más fuerte que el miedo. Creo firmemente en una democracia y una sociedad noruega abiertas”, declaró.
El rey también hizo suyos los valores progresistas del país escandinavo, algo que subrayó en un discurso con motivo de sus 25 años como monarca, en 2016.
“Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”, dijo, y añadió: “Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada”.