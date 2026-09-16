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Murió adolescente herido en la balacera en la Avenida Regional en un hospital de Envigado

El adolescente tenía dos heridas de arma de fuego originadas en medio del enfrentamiento con la Policía Metropolitana tras la persecución en medio del hurto de dos motos en el sur del Valle de Aburrá.

  • Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció por cuenta de las heridas sufridas en la balacera que se presentó en la avenida Regional, en Envigado, tras el robo de dos motos. FOTOS: CORTESÍA
    Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció por cuenta de las heridas sufridas en la balacera que se presentó en la avenida Regional, en Envigado, tras el robo de dos motos. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 16 minutos
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Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció en la mañana de este miércoles en la Clínica Las Américas del Sur, de Envigado, donde fue trasladado desde este martes tras ser lesionado en medio de una balacera en la avenida Regional, entre Sabaneta y Envigado, durante una persecución policial.

La muerte de este menor se presentó sobre las 11:00 de la mañana en este centro asistencial, donde el adolescente estaba intubado por las dos heridas que sufrió en la espalda, en medio del tiroteo en el que se vieron implicados cinco uniformados.

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