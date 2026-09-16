Murió adolescente herido en la balacera en la Avenida Regional en un hospital de Envigado

Juan José Zapata Penagos, de 17 años, falleció en la mañana de este miércoles en la Clínica Las Américas del Sur, de Envigado, donde fue trasladado desde este martes tras ser lesionado en medio de una balacera en la avenida Regional, entre Sabaneta y Envigado, durante una persecución policial.

La muerte de este menor se presentó sobre las 11:00 de la mañana en este centro asistencial, donde el adolescente estaba intubado por las dos heridas que sufrió en la espalda, en medio del tiroteo en el que se vieron implicados cinco uniformados.

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