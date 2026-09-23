Murió uno de los pasajeros del accidente del bus que se volcó en Santa Fe de Antioquia

Un hombre, de unos 60 años, murió en las últimas horas tras el volcamiento de un bus de la empresa Sotraurabá de este martes en la vía Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas, en el Occidente antioqueño. La víctima tenía muerte cerebral desde el primer momento del siniestro.
“Con profundo dolor lamentamos el accidente en el que perdió la vida uno de nuestros pasajeros. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, a quienes acompañamos desde el primer momento con apoyo humano, logístico y asistencial”, señalaron desde la empresa transportadora.