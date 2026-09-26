Nacional y Chapecoense sellaron con un empate 1-1 una amistad eterna

El fútbol volvió a ser el escenario para recordar una historia que nació del dolor, pero que con el paso de los años se transformó en una amistad que trascendió las canchas. Atlético Nacional y Chapecoense se reencontraron este sábado en el Atanasio Girardot, diez años después de la tragedia aérea que marcó para siempre a los dos clubes, y cerraron los actos conmemorativos con un empate 1-1.
Más allá del resultado, el partido fue una excusa para volver a abrazar una memoria que permanece intacta. Quienes llegaron al estadio vivieron una tarde cargada de emociones, en la que cada detalle tuvo un significado especial.
El momento más sobrecogedor llegó cuando el reloj marcó el minuto 10. El balón dejó de rodar y todo el Atanasio se unió en un tributo a las 71 víctimas del accidente aéreo. Durante unos instantes, el fútbol quedó en segundo plano y las tribunas se convirtieron en un enorme espacio de memoria.