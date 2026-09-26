Nacional y Chapecoense sellaron con un empate 1-1 una amistad eterna

El fútbol volvió a ser el escenario para recordar una historia que nació del dolor, pero que con el paso de los años se transformó en una amistad que trascendió las canchas. Atlético Nacional y Chapecoense se reencontraron este sábado en el Atanasio Girardot, diez años después de la tragedia aérea que marcó para siempre a los dos clubes, y cerraron los actos conmemorativos con un empate 1-1. Más allá del resultado, el partido fue una excusa para volver a abrazar una memoria que permanece intacta. Quienes llegaron al estadio vivieron una tarde cargada de emociones, en la que cada detalle tuvo un significado especial. El momento más sobrecogedor llegó cuando el reloj marcó el minuto 10. El balón dejó de rodar y todo el Atanasio se unió en un tributo a las 71 víctimas del accidente aéreo. Durante unos instantes, el fútbol quedó en segundo plano y las tribunas se convirtieron en un enorme espacio de memoria.

Helio Neto, uno de los sobrevivientes de aquella tragedia, tomó la palabra ante los aficionados. Su presencia fue recibida con un aplauso prolongado y emotivo por parte de la tribuna. Después del homenaje, la pelota volvió a rodar. El silencio dio paso nuevamente al fútbol y Chapecoense encontró la manera de golpear primero. A los 21 minutos, Yago Felipe ejecutó un tiro libre de gran factura y puso el 1-0. El brasileño no tuvo una celebración convencional. Miró hacia las tribunas y realizó una seña circular con sus dedos, mientras el público respondía con aplausos. Fue un festejo que pareció abrazar a todo el estadio. Nacional tuvo que remar contra la corriente y encontró la igualdad gracias a uno de sus jóvenes. Emanuel Benítez apareció para marcar el 1-1 y, apenas consiguió la anotación, no pudo contener las lágrimas. El juvenil verde vivió el momento con una emoción que reflejó el significado de la jornada. No era un gol más ni un partido cualquiera. Era una tarde en la que el fútbol servía para recordar, homenajear y mantener vivo un vínculo construido hace una década. El marcador ya no se movió. Nacional y Chapecoense repartieron los goles y terminaron abrazados en un empate que, en realidad, fue lo menos importante de una jornada en la que volvió a quedar claro que hay historias que ningún resultado puede borrar. Diez años después de aquella tragedia, el Atanasio volvió a recibir a Chapecoense. Y entre homenajes, aplausos, lágrimas y fútbol, los dos clubes volvieron a demostrar que aquella amistad sigue siendo eterna.

Ahora Nacional deberá pasar la página de esta jornada conmemorativa y concentrarse nuevamente en la competencia. El próximo miércoles, a las 8:00 p. m., recibirá al Junior por la Liga. Bloque de preguntas y respuestas: