Nacional vs. Junior estará plagado de figuras a pesar de las lesiones; ¿cómo está el historial entre ambos clubes?

Los protagonistas de la final de la última Liga Betplay (2026-1), Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, se medirán en el Atanasio Girardot este miércoles 29 de septiembre (8:00 p.m./Win Sports+) en duelo válido por la fecha 3 de la Liga Betplay 2026-2. Este partido, que se aplazó en su momento por un concierto en el máximo recinto deportivo de los antioqueños, contará con figuras de lado y lado a pesar de la alta cantidad de lesiones, especialmente por la parte de Nacional. Hay que destacar lo crucial que es este partido para ambas escuadras. Junior, equipo que ganó sus dos últimos partidos y logró salir del último lugar, ahora se ubica decimoquinto (15) y tiene la obligación de ganar en Medellín para seguir soñando con una clasificación a los ocho mejores del campeonato. Por el lado de Nacional, el Verde Paisa debe mejorar su eficacia de cara al arco y demostrar que no depende de individualidades para sacar adelante los compromisos de mayor exigencia. Otro detalle que suma al “Clásico Moderno” del fútbol profesional colombiano son los duelos que se darán en la cancha, además de que hay jugadores de lado y lado que tienen historial con el rival. Por ejemplo, en Atlético Nacional atajará Franco Armani, arquero que supo ser verdugo de los junioristas al ser la gran figura en las finales de 2014-1 y 2015-2, donde el cuadro antioqueño se impuso por penales a los de Barranquilla con un “Santo de Casilda” gigante. La contraparte de Armani en aquellos partidos era Mario Sebastián Viera. Máximo arquero ganador en la historia de Junior con 7 títulos y que junto al exarquero de River Plate protagonizó una de las rivalidades más importantes del FPC en la década pasada. En ambas defensas encontramos jugadores que tienen cierto pique con los “del frente”. Wiliam Tesillo jugó en Junior y, por su llegada a Nacional, no es muy querido por la parcialidad del Tiburón. Mientras que en Junior, zagueros como Jermein Zidane Peña o Daniel “Cacha” Rivera no esconden sus ganas de jugar contra Nacional.

Las grandes figuras

Ya se mencionó anteriormente, pero Franco Armani es sin duda un hombre especial en este partido. Lastimosamente, el duelo de arqueros estelares no se podrá dar porque el uruguayo Mauro Silveira está lesionado, ya que recibió un fuerte golpe en el último partido ante el DIM que le partió la nariz. En las defensas hay una joven promesa para seguir como Néider Parra, mientras que los laterales Andrés Felipe Román (Nacional) y Yeison Suárez (Junior) son protagonistas constantemente en ataque. La mitad del campo está plagada de grandes nombres en el Verdolaga. Edwin Cardona vuelve al equipo tras una lesión que lo marginó de los últimos dos partidos. El antioqueño tuvo un breve paso por el Junior de Barranquilla en el año 2013. Acompañando a Edwin está la flamante contratación del FPC, James David Rodríguez Rubio. El goleador del Mundial Brasil 2014 aún no juega como titular en el equipo de Lucas González, ¿podrá hacerlo contra Junior? Por último, Matheus Uribe regresa y podría hacer dupla con Felipe Marín en la primera línea de volantes. Por el lado de los mediocampistas junioristas, se destaca Guillermo Celis, un hombre que supo jugar en el Benfica de Portugal y que ya enfrentó a Atlético Nacional en dos finales ligueras (2015-2 y 2026-1). Otro de los importantes es Jesús “Chucho” Rivas, quien sonó para Nacional en la última ventana de transferencias, pero al final se quedó con el cuadro rojiblanco. En la zona de delanteros es donde Junior tiene más fortaleza debido a las lesiones de Nacional. Jugadores rápidos por los extremos como el ex DIM, Brayan Castrillón, Cristian Barrios o Deiber Caicedo le dan profundidad al cuadro atlanticense, además de que los tres tienen buen remate al pórtico. Nacional, por su parte, perdió a un extremo clave como Marlos Moreno y contará para este partido con Ian Poveda, Andrés Sarmiento, Kevin Parra y Juan José Rosa. Sin Alfredo Morelos ni Cristian “Chicho” Arango, Lucas González deberá improvisar con un falso 9, que se espera sea Andrés de Jesús Sarmiento. Junior sin duda es superior allí. Los tiburones llegan con dos leyendas del fútbol criollo como Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel para jugar de puntas. A ellos se les suma el paraguayo Guillermo Paiva, autor de un golazo contra Nacional en los cuadrangulares semifinales del 2025-2.

Historial entre ambos equipos

Esta rivalidad entre paisas y barranquilleros tendrá un nuevo capítulo, el #276 para ser exactos. Los dos equipos se han visto las caras en finales de Liga de Colombia, Superliga y Copa Colombia. Han disputado 275 compromisos, de los cuales Nacional ganó 103 duelos, Junior triunfó en 88 ocasiones y empataron 83 partidos. El partido más reciente fue el 8 de junio por la vuelta de la final de la Liga Betplay, donde Nacional ganó el partido 1-0, pero Junior fue campeón al imponerse 3-1 en el global. Lea también: “Chicho” Arango, al quirófano: ya hay parte médico oficial de Nacional Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: