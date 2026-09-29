Murió Náfer Santiago Durán, reconocido acordeonero y Rey Vallenato de 1976, ¿qué le pasó?

Náfer Santiago Durán Díaz falleció a los 93 años tras padecer afecciones cardíacas. La muerte del compositor y acordeonero fue confirmada este martes por su hijo, Luis Durán Escorcia, también reconocida figura del vallenato.
”El padre ejemplar. Hoy nos dejas con el corazón melancolizado, pero con la satisfacción del deber cumplido. Adiós padre de mi alma”, escribió el artista en su cuenta oficial de Facebook junto a una fotografía de su padre.
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