“¡Espere, espere! Mi novio”: La tierna pausa de la gobernadora del Chocó en Bahía Solano

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, se volvió viral mientras recorría en patineta eléctrica las calles de Bahía Solano para grabar un video sobre las obras de pavimentación y la promoción turística del municipio. En plena grabación vio a su novio y se detuvo para saludarlo.
“Vías del progreso para el turismo, para el desarrollo. ¡Espere, espere! Mi novio (...)”, dijo Córdoba mientras frenaba para saludar a Jhovanny Arias, quien se bajó de un “moto ratón”. El momento fue registrado por el equipo de comunicaciones de la gobernadora y posteriormente fue publicado en sus redes sociales.
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Córdoba acompañó las imágenes con la canción ‘Tan Natural’, de Felipe Peláez, y aprovechó la escena para bromear con sus seguidores: “Distracciones del trabajo. Pronto les cuento el contexto de este video porque sí (...) había que hacer esa pausa. Pero seamos sinceros (...) ¿quién más se detendría a saludar a su pareja? No me dejen sola en esto”, escribió en TikTok.