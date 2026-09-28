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Laura Pausini anunció concierto en Medellín: fecha, precio de boletas y otros detalles

El concierto hace parte de Yo Canto World Tour, la gira mundial que Pausini inició en 2026 y tiene planeado terminar el próximo año. Las boletas estarán disponibles a partir del 2 de octubre.

  • Laura Pausini llegará a Medellín con su gira mundial Yo Canto. FOTO: Cortesía.
    Laura Pausini llegará a Medellín con su gira mundial Yo Canto. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La cantante italiana se presentará por primera vez en Medellín. Aunque Pausini ya ha ofrecido conciertos en Bogotá, nunca ha dado un show en la capital antioqueña. Su debut será el 7 de marzo de 2027 en el DAVIarena, el nuevo escenario musical de la ciudad.

La noticia fue confirmada por Páramo Presenta, la compañía que producirá el espectáculo que miles de seguidores de la artista esperaron durante varios años.

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Desde que ganó el Festival de San Remo en 1993 con La solitudine, Laura Pausini ha construido una carrera que la llevó a vender más de 70 millones de discos y a convertirse en una de las voces italianas más reconocidas en el mercado latino. En más de tres décadas de trayectoria ha publicado más de una decena de álbumes en español.

Ese recorrido también se refleja en los reconocimientos que ha recibido: un premio Grammy, varios Latin Grammy, un Globo de Oro por Lo sí (Seen), una nominación al Óscar y el título de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, reconocimiento que recibió como la primera italiana en obtenerlo.

Se fue, Amores extraños, La soledad, En cambio no y Víveme son algunos de los éxitos más conocidos de la cantante que recientemente fue noticia al ser una de las invitadas especiales de Shakira en uno de los conciertos de la residencia de la colombiana en Madrid, España.

Pausini llegará a Medellín con Yo Canto World Tour, la decimotercera gira de su carrera que inició el 27 de marzo de 2026 en España y que, por ahora, tiene planeado finalizar en noviembre de 2027 en Croacia. Como parte de ese recorrido de más de 58 conciertos, en abril de 2026, la italiana estuvo en el Movistar Arena de Bogotá.

En 2027, en febrero, retomará el tour en Buenos Aires, Argentina, luego tendrá dos fechas en Brasil y de ahí volará a dar su primer concierto en Medellín.

¿Cómo comprar las boletas para el concierto de Laura Pausini en Medellín?

Para el show de Pausini, los clientes de Davivienda, DaviPlata y Davibank tendrán una preventa exclusiva desde el miércoles 30 de septiembre a las 9:00 a. m. hasta el viernes 2 de octubre a las 8:59 a. m.

La venta general, disponible para todos los medios de pago, comenzará el viernes 2 de octubre a las 9:00 a. m. Las entradas estarán disponibles a través de Tuboleta.com. Los precios de la boletería van desde 187.000 hasta 841.000 con servicio incluido.

Siga leyendo: Feid lanza El Club de las 19 Flores, un EP que nació en Medellín y llegó a Jimmy Fallon

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es el concierto de Laura Pausini en Medellín?
Laura Pausini se presentará en Medellín el 7 de marzo de 2027 en el DAVIarena. Será su primer concierto en la capital antioqueña y hará parte del Yo Canto World Tour.
¿Qué es el Yo Canto World Tour de Laura Pausini?
Es la gira internacional de Laura Pausini que comenzó en marzo de 2026 y contempla presentaciones en distintos países. Medellín hará parte de su recorrido de 2027, con un concierto programado para el 7 de marzo.
¿Dónde y cuándo comprar las boletas de Laura Pausini en Medellín?
La preventa para clientes de Davivienda, DaviPlata y Davibank comienza el 30 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m. La venta general inicia el 2 de octubre a la misma hora en Tuboleta.com.
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