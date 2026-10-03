Video | Así fue la emotiva despedida del pelotón a Nairo Quintana en su última carrera del Giro de Emilia

El ciclista colombiano Nairo Quintana, quien este sábado corre su última carrera, recibió una emotiva despedida por parte del pelotón que disputa el Giro de Emilia.
Quintana de 36 años, decidió colgar la bicicleta y por ello, los corredores con los que compite este sábado, 3 de octubre, le rindieron un homenaje, haciéndole el pasillo de despedida con sus bicicletas.
El boyacense pasó por el callejón que tenía a cada lado las bicicletas de sus rivales, mientras él hacía el recorrido de despedida, bastante emocionado por lo que estaba viviendo.
Su equipo, el Team Movistar, también reconoció en sus redes la trayectoria y lo que significó Nairo para el ciclismo nacional y mundial con emotivas palabras. “Del Giro 2014 a la Vuelta 2016, pasando por tres podios en el Tour. Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional con el Movistar Team, el equipo con el que llegó a lo más alto. Gracias por tanto, Nairo”.