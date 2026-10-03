Video | Así fue la emotiva despedida del pelotón a Nairo Quintana en su última carrera del Giro de Emilia

El ciclista colombiano Nairo Quintana, quien este sábado corre su última carrera, recibió una emotiva despedida por parte del pelotón que disputa el Giro de Emilia. Quintana de 36 años, decidió colgar la bicicleta y por ello, los corredores con los que compite este sábado, 3 de octubre, le rindieron un homenaje, haciéndole el pasillo de despedida con sus bicicletas. El boyacense pasó por el callejón que tenía a cada lado las bicicletas de sus rivales, mientras él hacía el recorrido de despedida, bastante emocionado por lo que estaba viviendo. Su equipo, el Team Movistar, también reconoció en sus redes la trayectoria y lo que significó Nairo para el ciclismo nacional y mundial con emotivas palabras. “Del Giro 2014 a la Vuelta 2016, pasando por tres podios en el Tour. Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional con el Movistar Team, el equipo con el que llegó a lo más alto. Gracias por tanto, Nairo”.

Una carrera exitosa

Fueron 17 temporadas en las que Nairo además de ganar el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España de 2016, fue segundo en el Tour de Francia en las ediciones de 2013 y 2015, y tercero en 2016, por lo que, en su momento, fue catalogado como uno de los mejores ciclistas colombianos y el mejor suramericano, en la historia. El entrenador antioqueño, Luis Fernando Saldarriga, quien acompañó la formación de Nairo Quintana y su camino hacia el título del Tour de l’Avenir en 2010, destacó el legado del boyacense, su mentalidad ganadora y su capacidad para sobreponerse a las dificultades. “Nairo fue un deportista que siempre pensó en ganar. Es difícil encontrar corredores que se enfoquen tanto y se metan de esa manera en la cabeza el objetivo de triunfar. La verdad, fue un revulsivo para Colombia porque marcó un cambio trascendental en una generación. Fue el que nos puso a soñar con las grandes vueltas y nos mostró que, con las condiciones necesarias, podíamos ganarlas”, comentó el orientador antioqueño, hoy director del Clásico de Ciclismo EL COLOMBIANO. Para Saldarriaga, aunque a Nairo muchas veces se le puso el camino cuesta arriba y el entorno se le complicó, siempre fue un corredor que salió a confrontar las adversidades. “Podía tener un día complicado y al siguiente sobreponerse. Nos marcó ese camino de resiliencia, de entender que el ciclismo es muy variable, pero que también hay que tener la capacidad de darle vuelta a las situaciones. Eso representa Nairo”. Además, recordó que fue un ciclista con ambición. “Siempre le gustó ir al frente y, aunque a veces generó controversia por esa manera de correr, ese era su estilo: fuerte, ganador y arrollador. A través de los años, hizo más visible a Colombia”.

Pero además de lucirse en las grandes carreras del mundo y tener 20 victorias en ellas, Nairo también celebró con Colombia medallas en los Campeonatos Mundiales, como en 2009 cuando fue medallista de oro en la contrarreloj sub-23, ganador además de varias etapas en el Tour del Porvenir, el Crittérium del Dauphiné, la Vuelta a Cataluña, la Tirreno-Adriático, el Tour Colombia, la Vuelta a Suiza, la Vuelta a Burgos, la París -Niza, entre otros fueron competencias en las que Nairo ganó y dejó en lo más alto el nombre de Colombia. Ahora, Nairo se dedicará a sus proyectos personales y a disfrutar la familia, así lo confirmó a los medios, a quienes además agradeció por siempre estar presentes exaltando sus logros en estos 17 años de carrera. En el Giro de Emilia, Nairo está acompañado por su compatriota Éiner Rubio, además de los españoles Roger Adrià, Juan Pedro López, Pelayo Sánchez y Jorge Arcas, y el alemán Michel Hessmann.