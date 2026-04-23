Díaz-Canel se resiste: “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación”

Nuevas condiciones estableció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para llegar a un acuerdo en el marco de las conversaciones que se han realizado en La Habana, a pesar de las tensiones.

Díaz-Canel, quien a diferencia de la familia Castro se ha mostrado reacio ante los estímulos de Estados Unidos, ha dicho que negociaría con Norteamérica, pero bajo ciertos parámetros. “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación”, dejó claro.

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Su incomodidad también surgió luego de que Trump afirmara que Cuba es un “Estado fallido”, pues manifestó que no se trata de eso, sino de un bloqueo económico. También dijo en entrevista con el programa “20 Minutos” de Opera Mundi, que no estaba dispuesto a aceptar un cambio de régimen como lo planteó el republicano.

“Absolutamente no. Ese no es un tema. Nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con Estados Unidos ni de una negociación”, aseveró.

Periodista: ¿Y si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos?

Miguel Díaz-Canel: “No hay negociación, no hay negociación. Una negociación se tiene que construir. Primero hay que conversar, primero hay que identificar en qué podemos trabajar en común. Y, después de eso, hay que mostrar la disposición de hacerlo de manera constructiva”.