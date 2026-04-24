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EXCLUSIVO | Los diagnósticos de salud con los que “Douglas” ha buscado salir de la cárcel en 16 años

El vocero de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de paz urbana lleva tres días internado en una clínica de Envigado.

  • José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), vocero principal de las bandas en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
    José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), vocero principal de las bandas en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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La remisión a un centro clínico del principal vocero de paz de las bandas del Valle de Aburrá, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), despertó inquietud en la opinión pública por la peligrosidad del cabecilla y el secretismo con el que el Gobierno ha manejado la situación.

Este jueves, gracias a la prensa, el país se enteró de que el jefe histórico de la organización criminal “la Oficina” había salido de la cárcel de Itagüí, donde está pagando una pena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

El interlocutor en la mesa de paz urbana fue llevado el pasado martes a una clínica del municipio de Envigado, al parecer por un cuadro respiratorio. Allí permanece bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Douglas” fue capturado el 15 de abril de 2009 en un apartamento de El Poblado, en el suroriente de Medellín, y desde entonces ha invocado el derecho a la salud para evadir la celda, buscando que algún juzgado le asigne la detención domiciliaria u hospitalaria.

El primer pedido de su defensa fue en 2010, presentando un diagnóstico de diabetes tipo 2, con el cual logró que lo trasladaran de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) a La Modelo, en Bogotá.

Entérese: Expectativa por la inminente excarcelación de “Douglas”, el jefe de “La Oficina”

Luego lo movieron a la cárcel de Bellavista, en Bello (Antioquia), donde aprovechó para coordinar un pacto de bandas para reducir el índice de homicidios durante la realización de los Juegos Suramericanos en la capital paisa.

Los traslados provocaron el enojo del entonces presidente Juan Manuel Santos. El 31 de agosto de 2010, a la salida de un consejo de seguridad en Rionegro, declaró: “Hay situaciones donde uno queda perplejo, alias ‘Douglas’, que ustedes saben que es uno de los peores delincuentes, que era jefe de ‘la Oficina’, hace una semana está en un hospital con una diabetes dos”.

El jefe de Estado reiteró que “es una enfermedad que no justifica que no esté en una cárcel, sino en un hospital, y posiblemente delinquiendo desde ahí”.

Durante el juicio, que duró cinco años, sus abogados interpusieron múltiples tutelas y recursos judiciales, buscando el internamiento en un centro médico y la detención domiciliaria, sin éxito.

Fuentes cercanas al caso le explicaron a EL COLOMBIANO que con el tiempo se le ha empeorado una deficiencia pulmonar, lo que lo ha llevado a usar tanque portátil de oxígeno por varios horas al día; también “tuvo que ser operado de un problema en la piel, le tuvieron que hacer unos injertos de la piel de los muslos en la cabeza”, contó uno de los allegados.

Conozca: Juzgado le otorgó la libertad al hijo de“Douglas”, el jefe de “la Oficina” que participa en la “paz total”

Muñoz Martínez también ha sido evaluado por oncólogos, en el marco de un tratamiento contra el cáncer, al parecer asociado a la dificultad para respirar (disnea).

Antes de su traslado a la cárcel de Itagüí en 2025, para integrarse a las conversaciones de la “paz total” con el Gobierno, estando en un pabellón de La Picota, también invocó el derecho a la salud para que le concedieran la excarcelación.

“Douglas” está condenado por el secuestro de una agente de aduanas, a la cual unos narcos culparon del decomiso de cerca de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barranquilla. Fue retenida durante 33 días en un apartamento de Medellín, tiempo en el cual la extorsionaron, quitándole dinero, vehículos y un apartamento.

También es investigado por lavado de activos en la actualidad, aunque de momento no le han expedido orden de captura por ese delito.

También le puede interesar: Juez de segunda instancia confirmó la libertad de “Yordi” y de supuestas testaferras de “Douglas” y “la Terraza”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es alias “Douglas” en Colombia?
Alias “Douglas” es José Leonardo Muñoz, señalado líder de la organización criminal La Oficina en Medellín y vocero en procesos de paz urbana.
¿Qué enfermedades tiene alias “Douglas”?
Se le han atribuido diabetes tipo 2, afecciones pulmonares, problemas de piel y posibles tratamientos oncológicos.
¿Por qué genera polémica su hospitalización alias “Douglas?
Porque su traslado a centros médicos ocurre mientras cumple una condena por delitos graves como secuestro y concierto para delinquir.
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