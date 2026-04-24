Fajardo a Petro tras intenso choque: “Usted y su protegido Cepeda quieren debates y elecciones a medida”

Sergio Fajardo tuvo un choque con el presidente Gustavo Petro este 23 de marzo. Se dio a través de la red social X (antes Twitter), por donde el primer mandatario suele pronunciarse públicamente. El intercambio de mensajes se dio a partir de un comentario de Fajardo con La FM, en el que dijo que “Petro tiene dos candidatos: (Iván) Cepeda y (Abelardo) De la Espriella”. Ante esto, el presidente respondió al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, en un mensaje en el que hizo referencia a De la Espriella: “Hermano yo no ayudo a amigos y defensores de paramilitares y narcotraficantes. No me calumnie”.

La respuesta de Fajardo: acusaciones de vanidad y polarización

Fajardo le respondió al presidente en un mensaje en el que acusó a Petro y a Cepeda de tomar provecho de la polarización y la división, y en el que lo calificó de diferentes maneras: “Presidente, a usted, y a su protegido (Iván Cepeda) les conviene la polarización y la división. Usted quiere que las elecciones sean un referéndum sobre usted: su vanidad y obsesión no le permiten otra cosa”. Lea también: ¿Qué dice la ley sobre los debates presidenciales? Estos son los proyectos que han buscado la asistencia obligatoria de los candidatos A renglón seguido, habló de cómo, para él, el primer mandatario se ha movido para que las candidaturas se reduzcan a petrismo y antipetrismo, días después de que Cepeda afirmó que solo debatiría “con la extrema derecha”, haciendo referencia a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Es decir, no tendrían en cuenta al centro que él, Claudia López y otros candidatos dicen convocar: “Quiere que votemos petrismo o antipetrismo. Y para ello necesita dos candidatos: el protegido, el que le conviene; y su antagonista más radical”.

La polémica por la negativa de Iván Cepeda a los debates abiertos

Luego, Fajardo habló de la polémica de que Cepeda no quiera ir a debates si no se cumplen con ciertas condiciones que exige: “Ese es el escenario que le conviene a usted, no a Colombia. Por eso su protegido no quiere un debate sin exclusiones y sin limitaciones. Ustedes quieren debates a medida, como quieren elecciones a medida y harán constituciones a medida, si pueden”.

Y respondió directamente al “no me calumnie” de Petro: “Esa es la verdadera calumnia: defender la democracia, pero la suya, no la de todos y para todos”. Después volvió a presentarse como la alternativa a esa polarización, como viene haciendo desde hace años, y puso su esperanza de remontar en aquellos que no han decidido su voto: “Millones de electores no ha decidido su opción, otros pueden salir de la abstención y hay miles de nuevos votantes que lo harán por primera vez. Todos ellos tienen el derecho a escuchar todas las voces, todos los matices, todos los temas. La libertad se hará voto y soberanía”.

El llamado de Fajardo a una “democracia plena” sin exclusiones

Finalmente, le dijo a Petro que “le pida” a Iván Cepeda debatir con todos los candidatos, y de todos los temas, ya que el candidato del Pacto Histórico también pretendía escoger los temas a debatir en un eventual debate.

“Presidente, ¿Por qué no le pide a Iván Cepeda que debata con todos y de todo? ¿Qué miedo tiene? ¿Cuál sería el riesgo? Esa es la cuestión: democracia limitada o democracia plena. ¡Debate electoral, ya! Sin exclusiones. Sin censuras. Sin trampas”. Fajardo ya lleva varios días hablando de la negativa de Cepeda para ir a debates que no sean en sus condiciones. Como el candidato oficialista había buscado, al parecer, cambiar su decisión de no participar, Fajardo le dijo: “Su predisposición es bienvenida. Pero no es aceptable que busque condicionar el debate con censura de temas o exclusiones de opciones políticas. Eso no seria un debate, seria una trampa y un engaño. Y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego”, dijo. Lea también: “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia” Y ya había hablado de la polarización y de la confrontación petrismo contra antipetrismo; incluso, incluyendo el concepto de uribismo: “Si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura. Colombia es mucho mas que una confrontación entre petrismo y uribismo, entre petrismo y antipetrismo. Colombia merece más”.

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