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Fajardo a Petro tras intenso choque: “Usted y su protegido Cepeda quieren debates y elecciones a medida”

Fajardo criticó al presidente por diferentes temas, como la negativa de Iván Cepeda a asistir a debates si no es bajo sus condiciones, ¿qué se respondieron?

  • Sergio Fajardo ha sido crítico tanto con Iván Cepeda como con los candidatos de derecha. Foto: Colprensa/Juan Antonio Sánchez.
    Sergio Fajardo ha sido crítico tanto con Iván Cepeda como con los candidatos de derecha. Foto: Colprensa/Juan Antonio Sánchez.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Sergio Fajardo tuvo un choque con el presidente Gustavo Petro este 23 de marzo. Se dio a través de la red social X (antes Twitter), por donde el primer mandatario suele pronunciarse públicamente.

El intercambio de mensajes se dio a partir de un comentario de Fajardo con La FM, en el que dijo que “Petro tiene dos candidatos: (Iván) Cepeda y (Abelardo) De la Espriella. Ante esto, el presidente respondió al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, en un mensaje en el que hizo referencia a De la Espriella:

“Hermano yo no ayudo a amigos y defensores de paramilitares y narcotraficantes. No me calumnie”.

La respuesta de Fajardo: acusaciones de vanidad y polarización

Fajardo le respondió al presidente en un mensaje en el que acusó a Petro y a Cepeda de tomar provecho de la polarización y la división, y en el que lo calificó de diferentes maneras:

“Presidente, a usted, y a su protegido (Iván Cepeda) les conviene la polarización y la división. Usted quiere que las elecciones sean un referéndum sobre usted: su vanidad y obsesión no le permiten otra cosa”.

Lea también: ¿Qué dice la ley sobre los debates presidenciales? Estos son los proyectos que han buscado la asistencia obligatoria de los candidatos

A renglón seguido, habló de cómo, para él, el primer mandatario se ha movido para que las candidaturas se reduzcan a petrismo y antipetrismo, días después de que Cepeda afirmó que solo debatiría “con la extrema derecha”, haciendo referencia a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Es decir, no tendrían en cuenta al centro que él, Claudia López y otros candidatos dicen convocar: “Quiere que votemos petrismo o antipetrismo. Y para ello necesita dos candidatos: el protegido, el que le conviene; y su antagonista más radical”.

La polémica por la negativa de Iván Cepeda a los debates abiertos

Luego, Fajardo habló de la polémica de que Cepeda no quiera ir a debates si no se cumplen con ciertas condiciones que exige:

“Ese es el escenario que le conviene a usted, no a Colombia. Por eso su protegido no quiere un debate sin exclusiones y sin limitaciones. Ustedes quieren debates a medida, como quieren elecciones a medida y harán constituciones a medida, si pueden”.

Y respondió directamente al “no me calumnie” de Petro: “Esa es la verdadera calumnia: defender la democracia, pero la suya, no la de todos y para todos”.

Después volvió a presentarse como la alternativa a esa polarización, como viene haciendo desde hace años, y puso su esperanza de remontar en aquellos que no han decidido su voto:

“Millones de electores no ha decidido su opción, otros pueden salir de la abstención y hay miles de nuevos votantes que lo harán por primera vez. Todos ellos tienen el derecho a escuchar todas las voces, todos los matices, todos los temas. La libertad se hará voto y soberanía”.

El llamado de Fajardo a una “democracia plena” sin exclusiones

Finalmente, le dijo a Petro que “le pida” a Iván Cepeda debatir con todos los candidatos, y de todos los temas, ya que el candidato del Pacto Histórico también pretendía escoger los temas a debatir en un eventual debate.

“Presidente, ¿Por qué no le pide a Iván Cepeda que debata con todos y de todo? ¿Qué miedo tiene? ¿Cuál sería el riesgo? Esa es la cuestión: democracia limitada o democracia plena. ¡Debate electoral, ya! Sin exclusiones. Sin censuras. Sin trampas”.

Fajardo ya lleva varios días hablando de la negativa de Cepeda para ir a debates que no sean en sus condiciones. Como el candidato oficialista había buscado, al parecer, cambiar su decisión de no participar, Fajardo le dijo:

“Su predisposición es bienvenida. Pero no es aceptable que busque condicionar el debate con censura de temas o exclusiones de opciones políticas. Eso no seria un debate, seria una trampa y un engaño. Y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego”, dijo.

Lea también: “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”

Y ya había hablado de la polarización y de la confrontación petrismo contra antipetrismo; incluso, incluyendo el concepto de uribismo:

“Si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura. Colombia es mucho mas que una confrontación entre petrismo y uribismo, entre petrismo y antipetrismo. Colombia merece más”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué pelearon Gustavo Petro y Sergio Fajardo en X?
El choque inició porque Fajardo afirmó que Petro tiene dos candidatos (Cepeda y De la Espriella) para alimentar la polarización. Petro respondió pidiendo que no lo calumniara ni lo vinculara con defensores de paramilitares.
¿Cuáles son las condiciones de Iván Cepeda para los debates?
Según Fajardo, el candidato del Pacto Histórico busca condicionar los debates seleccionando los temas y excluyendo a ciertos sectores políticos, prefiriendo enfrentarse solo a la “extrema derecha”.
¿Qué propone Sergio Fajardo frente a la polarización actual?
Fajardo propone una “democracia plena” donde se escuchen todos los matices y candidatos de centro, rompiendo la dicotomía entre petrismo y antipetrismo que, según él, le conviene al Gobierno.
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