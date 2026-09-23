IA, robots y datos: así 100 empresas de la industria de la moda buscan competir en Medellín

La tecnología dejó de ser una promesa de futuro para ser en una herramienta valiosa para las empresas de moda. Esa es una de las principales conclusiones de la primera edición de Nextech by Colombiatex, la nueva plataforma de Inexmoda que comenzó este martes 22 de septiembre en Plaza Mayor Medellín.
El evento reúne cerca de 100 expositores y espera recibir unos 5.000 compradores y visitantes especializados provenientes de más de 20 países. La oferta incluye inteligencia artificial (IA), automatización, maquinaria, software, analítica de datos, logística, trazabilidad y soluciones para el comercio digital.
La apuesta de Nextech es conectar estas tecnologías con necesidades específicas de las empresas del Sistema Moda, desde el diseño y la producción hasta la distribución y la relación con los consumidores.
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