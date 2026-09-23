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IA, robots y datos: así 100 empresas de la industria de la moda buscan competir en Medellín

Nextech, nueva plataforma de Inexmoda, reúne cerca de 100 expositores en Medellín y muestra cómo la inteligencia artificial y la tecnología están cambiando el Sistema Moda.

  • La programación continuará hasta el 24 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, con una agenda enfocada en negocios, innovación y soluciones tecnológicas para las empresas del Sistema Moda en Colombia y América Latina. FOTO: Inexmoda.
    La programación continuará hasta el 24 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, con una agenda enfocada en negocios, innovación y soluciones tecnológicas para las empresas del Sistema Moda en Colombia y América Latina. FOTO: Inexmoda.
El Colombiano
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hace 7 minutos
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La tecnología dejó de ser una promesa de futuro para ser en una herramienta valiosa para las empresas de moda. Esa es una de las principales conclusiones de la primera edición de Nextech by Colombiatex, la nueva plataforma de Inexmoda que comenzó este martes 22 de septiembre en Plaza Mayor Medellín.

El evento reúne cerca de 100 expositores y espera recibir unos 5.000 compradores y visitantes especializados provenientes de más de 20 países. La oferta incluye inteligencia artificial (IA), automatización, maquinaria, software, analítica de datos, logística, trazabilidad y soluciones para el comercio digital.

La apuesta de Nextech es conectar estas tecnologías con necesidades específicas de las empresas del Sistema Moda, desde el diseño y la producción hasta la distribución y la relación con los consumidores.

Siga leyendo: Colombiamoda, más grande de su historia, moverá US$25 millones y reunirá a 600 marcas en Medellín

Expertos de empresas como Mercado Libre, Follow Up y GoTrendier analizaron tendencias relacionadas con experiencia de cliente, omnicanalidad y nuevos recorridos de compra.
Expertos de empresas como Mercado Libre, Follow Up y GoTrendier analizaron tendencias relacionadas con experiencia de cliente, omnicanalidad y nuevos recorridos de compra.

Empresas de moda aumentan su interés por la tecnología

Las cifras de Inexmoda muestran que existe un interés creciente de las compañías por invertir en herramientas tecnológicas. De acuerdo con su Encuesta de Maquinaria y Tecnología, el 40% de las empresas consultadas planea invertir en tecnología para producción, mientras que el 33% destinará recursos a marketing y crecimiento digital.

Sin embargo, la adopción todavía enfrenta obstáculos. El 54% de las empresas identifica el costo como la principal barrera para incorporar estas soluciones y el 37% señala la falta de conocimiento y acompañamiento.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, explicó que el propósito de la nueva plataforma es que la tecnología tenga una aplicación directa en los negocios. “Nextech nace desde los desafíos que tiene el Sistema Moda y no desde la tecnología por sí sola”, señaló Díez.

El directivo agregó que Colombia tiene una oportunidad para construir una industria más competitiva, siempre que la innovación se traduzca en productividad, eficiencia, velocidad y capacidad de respuesta.

La inteligencia artificial es uno de los ejes de la feria. En diseño, estas herramientas permiten acelerar la búsqueda y análisis de referencias, mientras que en producción pueden ayudar a optimizar procesos y anticipar posibles fallas.

La automatización y el análisis de datos también están llegando a la cadena de suministro. La trazabilidad, por ejemplo, permite conocer el recorrido de un producto y responder a exigencias cada vez mayores de los mercados internacionales.

Otro de los temas abordados durante la primera jornada fue el impacto de plataformas como Shein y Temu en el mercado de la moda. La discusión se centró en cómo el crecimiento del comercio digital transfronterizo está modificando los hábitos de consumo y las condiciones de competencia para las empresas que producen y comercializan en Colombia.

La agenda académica de Nextech también abordó la transformación del consumidor de moda y la necesidad de integrar los canales físicos y digitales.
La agenda académica de Nextech también abordó la transformación del consumidor de moda y la necesidad de integrar los canales físicos y digitales.

Medellín conecta tecnología y moda

La Alcaldía de Medellín participa en Nextech a través de su Ruta del Emprendimiento. De los cerca de 100 expositores, 10 son empresarios acompañados por este programa, enfocado en iniciativas de base tecnológica.

Andrea Montoya, secretaria encargada de Desarrollo Económico de Medellín, destacó que el evento busca generar conexiones entre empresas locales y mercados nacionales e internacionales. “De los 100 expositores, 10 son empresarios acompañados por la Ruta del emprendimiento, programa de la Alcaldía de Medellín que fortalece las iniciativas de base tecnológica y enfocados justamente en tecnología, servicios especializados o desarrollo de software aplicable a los diferentes eslabones de la cadena de textil, moda y confección”.

También participa Ruta N, que lleva a la feria capacidades del ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de la ciudad. La entidad presenta soluciones relacionadas con inteligencia artificial, realidad aumentada y nuevos materiales.

Según StartIA, plataforma de Ruta N para caracterizar el ecosistema tecnológico de Medellín, la ciudad cuenta con más de 740 startups activas, que generan más de 17.000 empleos y registran ventas superiores a $2,47 billones. Además, la mitad de las startups identificadas tiene capacidades en inteligencia artificial o analítica de datos.

“La tecnología está transformando la manera en que las industrias crean, producen y toman decisiones, y su verdadero potencial aparece cuando encuentra los ecosistemas capaces de llevarla a los retos reales de las empresas. Queremos que esta conexión entre tecnología y moda siga creciendo en Medellín”, indicó Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N.

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