El millonario negocio del turismo y la hospitalidad con la nueva ruta de la moda en Heimtextil Medellín 2026

Escalar en el mundo de la moda ya no se limita exclusivamente al diseño de vestuario o al precio. Ante un consumidor cada vez más exigente, el Sistema Moda ha encontrado un terreno fértil para su expansión con la hospitalidad y el turismo. Así se dio a conocer en el lanzamiento de Heimtextil Colombia.
Estas dos industrias, en conjunto, mueven un mercado global de 3,9 billones de dólares, y representan una oportunidad para el tejido empresarial colombiano.
Con esta premisa, la ciudad se prepara para recibir la tercera edición de Heimtextil Colombia 2026. Entre el 28 y el 30 de abril, Medellín será el epicentro donde más de 4.000 asistentes y 120 expositores de más de diez países se darán cita para conectar la oferta textil con las demandas del hogar, el diseño de interiores y el negocio contractual.
La feria, organizada por Inexmoda bajo la licencia de Messe Frankfurt, busca consolidar al país como la plataforma de negocios clave en América Latina.
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