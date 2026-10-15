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Más delgados y visiblemente afectados: así fueron retratados Maduro y su esposa en su última audiencia en Nueva York

El depuesto dictador de Venezuela y su esposa estuvieron compareciendo nuevamente ante la justicia por cargos de presunta conspiración para tortura.

  • Así fueron retratados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la audiencia en Nueva York por cargos de presunta conspiración para tortura. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo
    Así fueron retratados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la audiencia en Nueva York por cargos de presunta conspiración para tortura. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 32 minutos
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El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, declararon nuevamente en una audiencia pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos. Allí, fueron captados visiblemente afectados tras varios meses tras las rejas.

La pareja estuvo compareciendo ante el juez federal Alvin Hellerstein por nuevos cargos asociados a una presunta conspiración para torturar a opositores políticos y militares señalados de ejecutar acciones contra el régimen, esto con el fin de conservar el poder en Venezuela.

Sobre la diligencia judicial, debido a que no se permite el ingreso de cámaras fotográficas ni de televisión, el registro de esta se soporta en los bocetos que hacen los ilustradores judiciales, quienes con sus dibujos dan evidencia de la presencia de los acusados ante los estrados.

Lea también: ¿Quiénes son CC-1, CC-2 y CC-3 en la acusación por tortura contra Maduro?

En los bocetos realizados por la artista judicial Jane Rosenberg se observa cuando Maduro y Flores están escuchando los cargos en voz del juez Hellerstein mientras sus abogados permanecen detrás de ellos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores escuchando los cargos en un tribunal en Nueva York. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo
Nicolás Maduro y Cilia Flores escuchando los cargos en un tribunal en Nueva York. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo

Según las imágenes, al dictador Maduro aunque se le ve notablemente delgado en comparación a sus primeras imágenes cuando fue capturado por las fuerzas estadounidenses, busca mantener su postura a pesar de los cargos que se le estaban mencionando. En esta ocasión, calificó los cargos de acusaciones falsas.

Así se le vio a Nicolás Maduro escuchando los cargos por presunta conspiración para tortura. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo
Así se le vio a Nicolás Maduro escuchando los cargos por presunta conspiración para tortura. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo

Al depuesto mandatario de Venezuela ya las imágenes de la audiencia del mes de marzo lo habían captado relajado, sonriente, tomando notas y conversando con sus abogados. Diferentes medios internacionales han relatado que en esta última dirigencia se le vio inquieto e intercambiando varios comentarios con sus defensores.

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Por otra parte, a Flores se le ve con otro semblante, esto teniendo en cuenta quizás que hasta principios del mes de octubre la esposa del dictador estuvo pidiendo prisión domiciliaria debido a problemas cardíacos. Mismos medios internacionales detallaron que estuvo callada y obediente con el juez durante la audiencia.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en la audiencia por presunta conspiración para tortura. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en la audiencia por presunta conspiración para tortura. Foto: ilustración de Jane Rosenberg tomada de X @NotiExpressColo

Maduro y Flores están encarcelados en una prisión federal de Brooklyn bajo un régimen estricto, sin acceso a periódicos ni a internet, pero con la posibilidad de hablar por teléfono con sus familias y sus abogados. En la audiencia del 15 de octubre se declararon no culpables.

Siga leyendo: Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de tortura en su nuevo juicio en EE. UU.

Preguntas y respuestas

¿De qué nuevos cargos acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?
Maduro y Flores comparecieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nuevos cargos relacionados con una presunta conspiración para torturar a opositores políticos y militares señalados de actuar contra el régimen venezolano.
¿Por qué no hay fotografías ni videos de Maduro y Cilia Flores durante las audiencias?
En la sala judicial no se permite el ingreso de cámaras fotográficas ni de televisión. Por eso, las ilustraciones de artistas judiciales, como Jane Rosenberg, documentan la presencia y las expresiones de los acusados durante las diligencias.
¿Qué restricciones tienen Nicolás Maduro y Cilia Flores en la prisión federal de Brooklyn?
Maduro y Flores están sometidos a un régimen estricto que les impide acceder a periódicos e internet. No obstante, pueden hablar por teléfono con sus familiares y abogados mientras permanecen bajo custodia en Estados Unidos.
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