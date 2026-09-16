Lo que se sabe del hallazgo de niña en una alcantarilla en Bogotá: esto dicen las autoridades

El cuerpo de una niña de entre 8 y 12 años fue hallado en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En el momento, las autoridades competentes verifican si se trata de una menor de 8 años que fue reportada como desaparecida en un municipio cercano a la capital y si fue víctima de abuso sexual.

Según informó Blu Radio, la niña fue hallada dentro de una tubería que está en el inicio de la montaña. Los habitantes del sector avisaron a la Policía, ya que varios menores que estaban jugando cerca de esas tuberías notaron algo extraño allí.

Los familiares de la niña desaparecida llegaron a los juzgados de Paloquemao en la noche de este 15 de septiembre para hablar con los investigadores y, en el momento, verifican si la víctima hallada es la misma menor de edad.

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“Uniformados adscritos al CAI San Francisco acudieron al llamado de las autoridades. El cuerpo de una menor de edad fue hallado dentro de un conducto hídrico. De inmediato se está trabajando de manera articulada con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación para establecer las causas de muerte”, aseguró el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.