Colombia Mayor amplió el plazo del séptimo ciclo: es es la nueva fecha límite para reclamar el subsidio

Prosperidad Social amplió hasta el 20 de septiembre de 2026 el plazo para que los beneficiarios que aún no han cobrado el séptimo ciclo de Colombia Mayor puedan reclamar la transferencia monetaria.
Las personas mayores que tengan pendiente el retiro podrán acercarse a los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en sus respectivos municipios para recibir los recursos correspondientes a este ciclo.
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Según Prosperidad Social, con corte al domingo 13 de septiembre, el 91% de los beneficiarios ya había recibido la transferencia. Esto significa que 241.830 adultos mayores todavía tienen recursos pendientes por reclamar.
La ampliación del plazo busca dar más tiempo a quienes aún no han realizado el cobro y evitar que pierdan la posibilidad de acceder al beneficio.