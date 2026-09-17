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Colombia Mayor amplió el plazo del séptimo ciclo: es es la nueva fecha límite para reclamar el subsidio

Prosperidad Social extendió el plazo para cobrar el séptimo ciclo de Colombia Mayor. Aún quedan 241.830 adultos mayores pendientes por reclamar el subsidio.

  • Según Prosperidad Social, con corte al domingo 13 de septiembre, el 91% de los beneficiarios ya había recibido la transferencia. Esto significa que 241.830 adultos mayores todavía tienen recursos pendientes por reclamar. Foto: Cortesía
    Según Prosperidad Social, con corte al domingo 13 de septiembre, el 91% de los beneficiarios ya había recibido la transferencia. Esto significa que 241.830 adultos mayores todavía tienen recursos pendientes por reclamar. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
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Prosperidad Social amplió hasta el 20 de septiembre de 2026 el plazo para que los beneficiarios que aún no han cobrado el séptimo ciclo de Colombia Mayor puedan reclamar la transferencia monetaria.

Las personas mayores que tengan pendiente el retiro podrán acercarse a los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en sus respectivos municipios para recibir los recursos correspondientes a este ciclo.

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Según Prosperidad Social, con corte al domingo 13 de septiembre, el 91% de los beneficiarios ya había recibido la transferencia. Esto significa que 241.830 adultos mayores todavía tienen recursos pendientes por reclamar.

La ampliación del plazo busca dar más tiempo a quienes aún no han realizado el cobro y evitar que pierdan la posibilidad de acceder al beneficio.

¿Cuánto dinero destinó el Gobierno para Colombia Mayor?

Para este séptimo ciclo, Prosperidad Social programó transferencias para 2.788.074 personas mayores, con una inversión total de $639.643 millones.

Entérese: Más de 119.000 hogares de Antioquia tienen nueva clasificación del Sisbén: esto es lo que debe saber

Sandra Suárez Pérez, directora de Prosperidad Social, señaló que la ampliación pretende facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos. “Buscamos que ninguna persona mayor que tenga derecho a la transferencia se quede sin la posibilidad de reclamarla”, afirmó.

La funcionaria también invitó a quienes todavía no han cobrado a acercarse directamente a los puntos autorizados, sin intermediarios y utilizando los canales establecidos por Prosperidad Social.

Colombia Mayor avanza hacia pagos por cuenta bancaria

Además de los pagos realizados a través de los operadores autorizados, este ciclo incorporó una modalidad de entrega directa mediante el Gestor de Información Financiera (GIF).

En total, 24.598 participantes registraron exitosamente una cuenta bancaria o depósito electrónico a través de esta herramienta. Estos beneficiarios recibirán el incentivo directamente en el producto financiero que registraron.

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Esta modalidad hace parte del proceso de modernización de la entrega de las transferencias monetarias y busca que el proceso sea más directo, seguro y eficiente.

Para quienes reciben el dinero por esta vía, no es necesario desplazarse hasta un punto de pago. Los recursos son consignados en el producto financiero registrado, de acuerdo con el cronograma establecido para cada ciclo.

¿Cómo registrar una cuenta para recibir Colombia Mayor?

Prosperidad Social invitó a las personas que todavía no han registrado una cuenta bancaria o depósito electrónico a realizar el proceso mediante el Gestor de Información Financiera (GIF), disponible en la página web de la entidad.

La herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que se desean recibir las transferencias monetarias.

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Para acceder, los usuarios deben ingresar a la página principal de Prosperidad Social y dirigirse al menú “Programas”, donde encontrarán el enlace al Gestor de Información Financiera.

También pueden ingresar mediante el botón flotante ubicado en la parte derecha del sitio web, que lleva directamente al aplicativo para completar el proceso.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo puedo reclamar el séptimo pago de Colombia Mayor en 2026?
Los beneficiarios que aún no han cobrado pueden reclamar el séptimo ciclo hasta el 20 de septiembre de 2026 en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed de su municipio.
¿Dónde se puede cobrar el séptimo ciclo de Colombia Mayor?
El pago puede reclamarse en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en el municipio donde reside el beneficiario. La noticia no especifica las direcciones ni horarios de atención de cada punto.
¿Cómo registrar una cuenta bancaria para recibir el pago de Colombia Mayor?
El registro se realiza mediante el Gestor de Información Financiera (GIF) de Prosperidad Social, al que se puede acceder desde el menú “Programas” de la página web de la entidad o mediante el botón flotante que dirige al aplicativo.
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