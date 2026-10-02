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Un cigarrillo en los VMAs: el gesto de Nirvana que “reencendió” el debate sobre el espíritu del rock

The Beatles, Nirvana y muchos artistas fumaban en pleno concierto, algo que hoy es muy escaso. ¿Se perdió el espíritu del rock?

  • Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron a recibir el premio. A la derecha, Smear subió fumando. FOTO Getty
    Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron a recibir el premio. A la derecha, Smear subió fumando. FOTO Getty
El Colombiano
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hace 46 minutos
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Durante la gala de los premios MTV Video Music Awards de este año en Los Ángeles, la mítica banda estadounidense de grunge Nirvana fue distinguida con el premio al Video Vanguard Award, reconocimiento otorgado a su trayectoria e impacto histórico en la cultura audiovisual.

Para quienes no están familiarizados con su historia, Nirvana fue una agrupación originaria de Seattle que a principios de la década de 1990 transformó la música popular mundial bajo la guía de su recordado cantante y guitarrista Kurt Cobain.

En la ceremonia, presentada por la leyenda del hip-hop Chuck D, los miembros supervivientes —el bajista Krist Novoselic, el baterista Dave Grohl y el guitarrista Pat Smear, integrado al grupo en 1993— subieron al escenario para recibir el trofeo.

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“Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad”, declaró el bajista Krist Novoselic al recibir el premio. “Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres”. Son el primer grupo en obtener el máximo galardón en más de 20 años. Su líder, Kurt Cobain se suicidó en 1994 después del éxito de sus álbumes Nevermind e In Utero.

Novoselic rememoró además videos históricos del grupo como Smells Like Teen Spirit e In Bloom, atribuyendo su concepto a la genialidad de Cobain y destacando que su obra perdura porque la audiencia aún anhela autenticidad.

¿Qué generó la polémica?

El momento que acaparó la atención internacional ocurrió cuando Pat Smear permaneció en la tarima sosteniendo y fumando un cigarrillo encendido en plena transmisión.

Ese comportamiento de Smear generó de inmediato una intensa controversia en las plataformas digitales: por un lado, múltiples espectadores criticaron la acción calificándola de ridícula, inapropiada e impertinente para un evento en vivo; por el otro, numerosos fanáticos argumentaron que esa actitud encarnaba la esencia antiautoritaria de Nirvana, sosteniendo que Cobain habría celebrado ver a su compañero desafiar la etiqueta televisiva.

El músico estadounidense Rick Beato, publicó un video en YouTube en el que cuenta que siendo una persona que nació en los 60, la actitud de Smear fue algo que ni siquiera notó: “

Fumar era muy común, mis padres fumaban, había sección de fumadores en los aviones (...) Estuve en una banda con tres fumadores, si vuelves atrás y ves los videos de Nirvana, los Beatles, todos fumaban”.

Entonces ahora esta disputa evidencia un notable cambio cultural acontecido en las últimas décadas. Entre los años noventa y periodos anteriores, el hábito de fumar estaba masivamente extendido en recintos, aviones y escenarios —donde figuras como The Beatles, Jimi Hendrix o Frank Sinatra consumían tabaco con frecuencia, e incluso varios vocalistas asumían que el humo aportaba una sonoridad ruda a su voz—; sin embargo, el consumo de cigarrillo en Estados Unidos se redujo de más del 40 % a menos del 10 % en adultos dentro de una sociedad orientada hacia el bienestar.

Por eso, un acto que décadas atrás resultaba habitual en la escena musical hoy produce extrañeza, reabriendo la interrogante de si el rock and roll ha perdido su filo rebelde o si pequeños gestos de irreverencia demuestran que su sentido de confrontación sigue latente.

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