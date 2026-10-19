“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves”: Petro responde por el Pacto de Valledupar

El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos según los cuales él habría ordenado presiones para que exjefes paramilitares declararan contra el actual presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y otros dirigentes políticos.

“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, afirmó el exmandatario.

Petro defendió la creación de la Mesa con los antiguos comandantes de las autodefensas y aseguró que no se trató de un encuentro clandestino, sino de un espacio establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre del proceso de paz iniciado hace más de dos décadas.

También pidió que se hagan públicas las actas, las comunicaciones y las grabaciones de las reuniones, y cuestionó por qué las instituciones invitadas, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, no habrían denunciado oportunamente alguna irregularidad, si llegaron a conocerla.

“Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron”, manifestó.

“La verdad les pertenece a las víctimas y al pueblo colombiano. No a un gobierno, no a un partido y mucho menos a quienes quieran utilizarla para sus propios intereses”, concluyó.

En desarrollo.