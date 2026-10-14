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Notarios piden ayuda para evitar desaparición de 500 notarías de municipios alejados de Colombia

Según la agremiación, la floja planeación del gobierno de Gustavo Petro dejó la crisis servida.

  • Los notarios afectados pidieron ayuda a la Superintendencia de Notariado y Registro y al presidente Abelardo de la Espriella. FOTO: COLPRENSA.
    Los notarios afectados pidieron ayuda a la Superintendencia de Notariado y Registro y al presidente Abelardo de la Espriella. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 33 minutos
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Cerca de 500 notarías localizadas en las áreas más retiradas y conflictivas del país estarían en riesgo de desaparecer, por una aparente falta de planeación presupuestal acumulada durante el pasado gobierno de Gustavo Petro.

Así lo denunció el gremio de los Notarios Subsidiados de Colombia, mediante un comunicado en el cual hizo un llamado de auxilio a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y a la administración de Abelardo de la Espriella.

Según la queja, las afectadas son “cerca de 500 notarías ubicadas principalmente en pequeños municipios y territorios apartados del país, por hechos que se agravaron desde el gobierno anterior”, lo cual pone en riesgo su sostenibilidad.

La crisis económica, derivada de un “progresivo desorden administrativo”, “ha debilitado la prestación de los servicios de notarías, especialmente en municipios alejados”, agregaron.

Esta situación, de acuerdo con el gremio, va más allá de las dificultades salariales de los funcionarios que despachan en estas oficinas, pues se pone en riesgo la presencia institucional del Estado “en apartadas regiones donde una notaría constituye el principal punto de acceso de las comunidades a servicios notariales esenciales”.

El comunicado destaca que esta problemática fue puesta en conocimiento de Gustavo Petro durante su mandato, pero no tuvieron respuestas positivas.

“Durante esa administración a pesar de que los notarios subsidiados del país cuentan con una fuente de financiación y recursos propia, que no afecta otros rubros del presupuesto general nación, por las improvisaciones y la deficiente gestión del Gobierno anterior, no se hizo la adecuada planeación de gastos para el Fondo Cuenta Especial del Notariado, lo cual ha generado que hoy estén mora del giro de los recursos para el funcionamiento de las notarías de los municipios de sexta categoría, razón por la cual están en riesgo de desaparecer”, expuso la agremiación.

Uno de los que tomó la vocería fue el notario del municipio de Marulanda, Caldas, Amed Velásquez.

“Los notarios subsidiados hacemos presencia en las comunidades rurales, señor presidente Abelardo de la Espriella, en sus manos está la solución, todavía tenemos en pausa algunos pagos que hacen posible el funcionamiento de las notarías”, dijo.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La exfuncionaria que reclamó con tutela la notaría que le dejó Petro días antes de irse de la Presidencia.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuántas notarías subsidiadas de Colombia están en riesgo de desaparecer?
Cerca de 500 notarías subsidiadas estarían en riesgo de desaparecer, según una denuncia del gremio de los Notarios Subsidiados de Colombia. Las oficinas afectadas están ubicadas principalmente en pequeños municipios y territorios apartados del país.
¿Por qué están en riesgo de desaparecer las notarías subsidiadas en Colombia?
La crisis se debería a problemas de planeación presupuestal, desorden administrativo y deficiencias en la gestión de los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado durante el gobierno de Gustavo Petro. Según el gremio, estas dificultades han impedido el giro oportuno de los recursos necesarios para el funcionamiento de las notarías de municipios de sexta categoría.
¿Qué responsabilidad tendría el gobierno de Gustavo Petro en la crisis de las notarías subsidiadas?
El gremio atribuye parte de la crisis a la falta de planeación de los gastos y a deficiencias administrativas durante el gobierno de Gustavo Petro. Según su comunicado, la problemática fue informada a esa administración, pero no obtuvieron respuestas positivas. Estas afirmaciones corresponden a la denuncia de la agremiación y no constituyen, por sí solas, una determinación oficial de responsabilidad.
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