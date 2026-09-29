Nu Colombia llega a OXXO y Farmatodo: así podrá consignar efectivo

Los clientes de Nu Colombia tendrán nuevas alternativas para realizar operaciones con dinero en efectivo. La entidad anunció alianzas con OXXO y Farmatodo, que funcionarán como nuevos puntos físicos para consignar dinero directamente a las cuentas de Nu.
La medida busca ampliar la red disponible para los usuarios de la entidad, cuyo modelo de operación se ha desarrollado principalmente a través de la aplicación móvil y otros canales digitales.
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Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, explicó que la decisión responde también a una necesidad identificada entre los propios clientes. “Los hemos oído que nos han dicho que a veces no es tan fácil hacer estas transacciones en efectivo en Nu”, dijo.
Con las nuevas alianzas, los usuarios que manejan efectivo tendrán más establecimientos físicos a los cuales acudir para convertir ese dinero en saldo disponible en su cuenta.
Torres confirmó el alcance de la estrategia: “Tenemos una nueva alianza con OXXO, Farmatodo para poder consignar dinero en efectivo a la cuenta”.
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