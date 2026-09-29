Nu Colombia llega a OXXO y Farmatodo: así podrá consignar efectivo

Los clientes de Nu Colombia tendrán nuevas alternativas para realizar operaciones con dinero en efectivo. La entidad anunció alianzas con OXXO y Farmatodo, que funcionarán como nuevos puntos físicos para consignar dinero directamente a las cuentas de Nu. La medida busca ampliar la red disponible para los usuarios de la entidad, cuyo modelo de operación se ha desarrollado principalmente a través de la aplicación móvil y otros canales digitales. Puede leer: Acción de Nu cae 10% tras rumor de millonaria compra del neobanco británico Monzo, ¿qué pasa? Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, explicó que la decisión responde también a una necesidad identificada entre los propios clientes. “Los hemos oído que nos han dicho que a veces no es tan fácil hacer estas transacciones en efectivo en Nu”, dijo. Con las nuevas alianzas, los usuarios que manejan efectivo tendrán más establecimientos físicos a los cuales acudir para convertir ese dinero en saldo disponible en su cuenta. Torres confirmó el alcance de la estrategia: “Tenemos una nueva alianza con OXXO, Farmatodo para poder consignar dinero en efectivo a la cuenta”. Entérese: ¿Qué tan viable es eliminar la tasa de usura en Colombia? David Vélez reabre un debate que divide al sector financiero

¿Cómo funcionarán las consignaciones en Nu Colombia?

Nu informó que OXXO y Farmatodo serán nuevos puntos físicos para consignar efectivo en las cuentas de sus clientes. La compañía busca así complementar su operación digital con una infraestructura física que facilite las transacciones en efectivo. La incorporación de estos establecimientos amplía las alternativas para los usuarios que reciben o manejan dinero en efectivo y necesitan ingresarlo a su cuenta de Nu.

D1 permite retirar efectivo sin tarjeta

Mientras OXXO y Farmatodo estarán vinculados a las consignaciones de efectivo, Nu también avanzó en la ampliación de sus opciones para retirar dinero. Vea aquí: El paisa David Vélez invertirá $5 billones en Colombia y pide eliminar la tasa de usura Desde el pasado 9 de septiembre de 2026, la entidad comenzó a habilitar progresivamente los retiros de efectivo directamente en las cajas de las tiendas D1, sin necesidad de utilizar una tarjeta física. La alianza incorpora cerca de 2.800 tiendas D1 en 28 departamentos y 540 municipios de Colombia, ampliando la cobertura física disponible para los clientes. Torres destacó la importancia de esta red para los usuarios de Nu: “Y también para retirar en tiendas D1, que es un anuncio que ha sido súper bien recibido por todos nuestros clientes, porque D1 pues tiene una red muy importante”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Cómo retirar dinero de Nu en D1?

El retiro en D1 se realiza desde la aplicación de Nu y mediante un código QR. El cliente no necesita presentar una tarjeta física para completar la operación. Para realizar el retiro, el usuario debe dirigirse a una tienda D1 habilitada e informar al cajero el valor que desea retirar. Luego, debe abrir la aplicación de Nu, seleccionar la opción “Retirar” y elegir “En D1 con QR”. Más noticias: Usuarios de Nu Colombia ya pueden retirar plata en tiendas D1: conozca el límite y los pasos A continuación, deberá escanear el código QR que genera el cajero desde el datáfono, revisar los datos de la operación y autorizar el retiro desde la aplicación. Una vez aprobada la transacción, el dinero se entrega directamente en la caja de la tienda. Además: ¿Usaría el cupo de su tarjeta de crédito para pagar por Bre-B? Nu Colombia ya lo permite, esto es lo que debe saber Nu estableció un límite de hasta $700.000 por transacción para los retiros realizados mediante esta modalidad.

Bloque de preguntas y respuestas