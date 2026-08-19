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Nueva EPS tendrá un nuevo interventor: es el sexto en dos años

Jorge Iván Ospina fue apartado de la dirección de la entidad y Roberto José Tercero Solano Navarra fue designado en su lugar. Este es el panorama.

  • Roberto José Tercero Solano Navarra era el director de Cajacopi EPS. FOTO: REDES SOCIALES.
    Roberto José Tercero Solano Navarra era el director de Cajacopi EPS. FOTO: REDES SOCIALES.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Con más de 11 millones de usuarios, Nueva EPS es una de las instituciones de salud más grandes del país. Al mismo tiempo, es una de las EPS con más deudas y quejas acumuladas. En ese contexto, el nuevo Gobierno, de la mano con la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga y la nueva superintendente de Salud, Mónica Rocío Lombana, anunciaron un importante cambio: Jorge Iván Ospina ya no estará al frente de Nueva EPS.

El nuevo interventor será Roberto José Tercero Solano Navarra actual gerente de Cajacopi EPS. La decisión quedó consagrada en la Resolución 8580-6, expedida este 18 de agosto de 2026.

Su nombramiento es el sexto en dos años para el mismo cargo. Ospina, que duró al mando únicamente desde abril hasta agosto de 2026, era el quinto interventor. Antes de él estuvieron Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Libia Polanía, Luis Óscar Gálvez, y ahora Ospina. Ninguno solucionó la crisis.

En cuanto a las funciones de Tercero, que ya tiene experiencia en el manejo de EPS, la resolución de su nombramiento estipula que deberá entregar informes periódicos dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes e incluir un balance financiero, jurídico, técnico-científico y administrativo de la entidad.

También deberá entregar un informe en donde de detalles sobre la situación actual de la entidad: si puede seguir desarrollando su objeto social, si existen acciones o caminos que permitan mejorar sus condiciones o si la única forma de arreglar el problema sea liquidándola.

Conozca: Gobierno Petro habría obtenido las mayorías accionarias de Nueva EPS de forma irregular, según denuncia.

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, las tutelas contra la Nueva EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025, según la Superintendencia de Salud. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, comentó que, para abril de 2026, del total de quejas hay más de 120.000 que seguían en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera habían sido revisadas o leídas por alguien.

Además, desde el 5 de agosto, 25 hospitales de Antioquia le cerraron las puertas a la Nueva EPS.

Así lo confirmó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), al indicar que la medida responde al “grave incumplimiento de los pagos” y a una deuda acumulada que asciende a los 450 mil millones de pesos con la red hospitalaria pública de la región.

Según AESA, la Nueva EPS ha fallado sistemáticamente en el pago de las obligaciones por servicios ya prestados, dejando a algunos hospitales sin recibir recursos desde hace más de cuatro meses.

También le puede interesar: Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es el nuevo interventor de Nueva EPS?
El nuevo interventor de Nueva EPS es Roberto José Tercero Solano Navarra, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de Cajacopi EPS. Fue designado mediante la Resolución 8580-6 del 18 de agosto de 2026, en reemplazo de Jorge Iván Ospina.
¿Cuántos interventores ha tenido Nueva EPS en los últimos dos años?
Con la llegada de Roberto Tercero, Nueva EPS ha tenido seis interventores en aproximadamente dos años. Antes de él estuvieron Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Libia Polanía, Luis Óscar Gálvez y Jorge Iván Ospina.
¿Por qué cambiaron al interventor de Nueva EPS?
El cambio se produce mientras Nueva EPS continúa enfrentando problemas financieros, acumulación de quejas, tutelas y dificultades para garantizar la atención a sus usuarios. El nuevo interventor tendrá que presentar informes periódicos sobre la situación financiera, jurídica, administrativa y técnico-científica de la entidad.
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