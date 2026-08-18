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Proponen alerta sísmica obligatoria en Colombia: así funcionaría el sistema para avisar de terremotos en celulares, TV y radio

El proyecto plantea que las alertas sísmicas lleguen de forma simultánea y gratuita a celulares, radio y televisión en todo el país.

  • El proyecto de ley busca crear un sistema nacional de alerta sísmica que permita enviar avisos a celulares, radio y televisión ante la detección de terremotos. FOTO: Magnific.
    El proyecto de ley busca crear un sistema nacional de alerta sísmica que permita enviar avisos a celulares, radio y televisión ante la detección de terremotos. FOTO: Magnific.
  • La iniciativa pretende fortalecer la prevención y la respuesta de Colombia frente a futuros movimientos telúricos mediante alertas tempranas. FOTO: AFP.
    La iniciativa pretende fortalecer la prevención y la respuesta de Colombia frente a futuros movimientos telúricos mediante alertas tempranas. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Tras la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, el Congreso de la República comenzó a debatir una propuesta que busca cambiar la manera en que Colombia responde a futuros sismos. Se trata de un proyecto de ley que crearía el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST), una plataforma nacional para emitir avisos inmediatos a celulares, radio y televisión.

La iniciativa fue radicada por la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, y pretende aprovechar los segundos que pueden existir entre la detección de un movimiento telúrico y la llegada de las ondas más destructivas a otras regiones del país.

Según la propuesta, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) sería la autoridad encargada de detectar los sismos y decidir cuándo debe activarse una alerta oficial. Una vez emitida, el mensaje llegaría de manera automática y simultánea a todos los operadores de telecomunicaciones, sin importar la marca del celular, el operador móvil o si el usuario tiene datos o saldo disponible.

¿Cómo funcionaría la alerta sísmica?

El proyecto establece que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordinaría la operación del sistema, además de liderar campañas de pedagogía, simulacros y preparación ciudadana.

Una alerta podría interrumpir la programación radial y televisiva para transmitir instrucciones de emergencia, mientras los teléfonos recibirían una notificación prioritaria similar a las alertas de desastres que ya funcionan en otros países.

La iniciativa pretende fortalecer la prevención y la respuesta de Colombia frente a futuros movimientos telúricos mediante alertas tempranas. FOTO: AFP.
La iniciativa pretende fortalecer la prevención y la respuesta de Colombia frente a futuros movimientos telúricos mediante alertas tempranas. FOTO: AFP.

Villalba aseguró que el envío y la recepción de estos mensajes no tendría ningún costo para los ciudadanos ni para el Estado, ya que los operadores integrarían sus redes al sistema nacional.

La propuesta llega pocos días después del terremoto que dejó, según el balance más reciente de la UNGRD, 123.789 familias afectadas, 304 personas fallecidas y 426 desaparecidas en distintos municipios del país.

“Ninguna ley devuelve lo que se perdió el 10 de agosto, pero sí decide lo que pueda pasar la próxima vez”, señaló la congresista al presentar la iniciativa.

Lea más: Medellín resistió el temblor, pero, ¿podemos dormir tranquilos?

Aunque en Colombia ya existe una herramienta tecnológica capaz de advertir sobre algunos sismos —el sistema de alertas sísmicas de Android—, su funcionamiento depende de una plataforma privada y no constituye un mecanismo oficial coordinado por el Estado. El SNAST busca unificar esa capacidad bajo una infraestructura pública con cobertura nacional.

¿Qué falta para que un sistema integral de alerta sísmica sea realidad?

Por ahora, la iniciativa apenas inicia su trámite legislativo. Antes de convertirse en ley deberá superar cuatro debates en el Congreso y, posteriormente, recibir la sanción presidencial.

Siga leyendo: ¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? Esto es lo que está pasando realmente

Además, el proyecto contempla que el Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el SGC, la UNGRD y los operadores de radio, televisión y telefonía elaboren un reglamento técnico que defina los protocolos de activación, los estándares de interconexión y los cronogramas de pruebas piloto y simulacros nacionales.

La propuesta cobra especial relevancia porque, según la Defensoría del Pueblo, cerca del 80% de la población colombiana —unos 45 millones de personas— vive en zonas con amenaza sísmica alta o intermedia, lo que convierte a la prevención y a los sistemas de alerta temprana en una prioridad nacional.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo funcionaría la alerta sísmica en Colombia y cuándo llegaría a los celulares?
El proyecto plantea crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana que permita al Servicio Geológico Colombiano detectar sismos y enviar avisos a celulares, radio y televisión. La alerta buscaría aprovechar los segundos disponibles antes de que lleguen las ondas más fuertes a determinadas zonas.
¿Qué propone el proyecto de ley para crear un sistema nacional de alerta sísmica en Colombia?
La iniciativa de María Lucía Villalba busca crear el SNAST, integrar al Servicio Geológico Colombiano con las redes de telecomunicaciones y establecer la participación de operadores móviles, radio y televisión para distribuir alertas sísmicas de manera masiva y gratuita.
¿Qué hacer cuando llegue una alerta de terremoto al celular?
Al recibir una alerta sísmica, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y aplicar las medidas de evacuación o protección indicadas por las autoridades. El mensaje debe entenderse como una advertencia para actuar rápidamente, no como confirmación de daños.
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