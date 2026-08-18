Proponen alerta sísmica obligatoria en Colombia: así funcionaría el sistema para avisar de terremotos en celulares, TV y radio

Tras la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, el Congreso de la República comenzó a debatir una propuesta que busca cambiar la manera en que Colombia responde a futuros sismos. Se trata de un proyecto de ley que crearía el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST), una plataforma nacional para emitir avisos inmediatos a celulares, radio y televisión.
La iniciativa fue radicada por la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, y pretende aprovechar los segundos que pueden existir entre la detección de un movimiento telúrico y la llegada de las ondas más destructivas a otras regiones del país.
Según la propuesta, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) sería la autoridad encargada de detectar los sismos y decidir cuándo debe activarse una alerta oficial. Una vez emitida, el mensaje llegaría de manera automática y simultánea a todos los operadores de telecomunicaciones, sin importar la marca del celular, el operador móvil o si el usuario tiene datos o saldo disponible.