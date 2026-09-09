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Magia en Nuevo Jerusalén: teatro y niños en uno de los asentamientos informales más grandes de Colombia

Un mago llevó su show a los niños de una de las “invasiones” más grandes de Colombia. Ellos lo recibieron con abrazos.

  • El mago Jeff compartió su arte con los niños de la Nueva Jerusalén. Foto: Julio Herrera
    El mago Jeff compartió su arte con los niños de la Nueva Jerusalén. Foto: Julio Herrera
  • Foto: Julio Herrera.
    Foto: Julio Herrera.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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— ¡Saludamos tu conciencia y tu corazón! ¡Somos los niños Conciencia y solo derrochamos Amor! ¡Bienvenidos a la Tierra de los Abrazos!—, cantaron con pulmones plenos los niños de la fundación Conciencia, de Nueva Jerusalén, para recibir al mago Jeff.

Él, de nombre civil Jefferson Alzate, les mostró una obra en la que les relataba la historia de un niño que quiso ser malabarista, payaso y mago, a pesar de la oposición de su padre. Durante el show, Jeff quemó un papel que se convirtió en una galleta, hizo que en sus manos aparecieran unas pelotas rojas de hule y desapareció el agua que había dentro de un vaso azul. Los niños estuvieron atentos a los pases de magia de Jeff, que se presentó allí gracias al Festival de Teatro de Tecoc.

Una vez se terminó el show, los niños volvieron a sus casas en un asentamiento con más de 9.000 familias, en cálculos de Cristian Guzmán, director de planeación de Conciencia. Cristián me corrigió cuando empleé la palabra “invasión” para hablar de Nueva Jerusalén. Dijo que, por una decisión judicial, el sector ya tiene la categoría de barrio. Además, contó que Empresas Públicas de Medellín comenzó a visitar la zona para analizar proyectos relacionados con acueducto, alcantarillado y energía. Sin embargo, Nueva Jerusalén no tiene un centro de salud y el colegio público más cercano está a unos 40 minutos a pie, dijo Cristian. Y él sabe de lo que habla: desde hace más de una década trabaja con los niños en esta ladera.

De hecho, este año Conciencia cumple 14 años en Nueva Jerusalén, donde atiende a 357 niños con programas de alimentación, educación, formación artística y capacitación para las familias. Uno de los principales programas de la fundación es el comedor “Uno menos con hambre”. Según Guzmán, ocho de cada diez niños atendidos viven con una comida al día. La organización entrega almuerzo de lunes a sábado, con acompañamiento de nutricionistas. En 2026, aseguró, la última valoración profesional no encontró que ninguno de los niños atendidos por esto estuviera por debajo de la línea nutricional.

La educación es otro de los ejes del trabajo. Los niños participan en clases de inglés, lectoescritura, matemáticas, danza, percusión, manualidades, cerámica y actividades ambientales. Además, el Sena comenzó a ofrecer cursos de panadería, cocina, informática y barismo para integrantes de la comunidad. Este año, según Guzmán, un joven que creció durante 14 años en los programas de la fundación obtuvo el título de delineante de arquitectura. En diciembre está prevista la graduación de otro joven, ahora en calidad de programador.

Foto: Julio Herrera.
Foto: Julio Herrera.

¿Y el mago?

Jeff conoció el mundo de las artes vivas en Medellín, después de su infancia y adolescencia en Córdoba. “Me metí al grupo de teatro y me enamoré de eso”, contó antes de su show, en uno de los salones de Conciencia. También dijo que es profesor de teatro en Tecoc. Fue en una de esas clases que conoció al mago que lo introdujo al oficio de aparecer galletas y desaparecer cartas.

Desde el año pasado vive de la magia. Realiza espectáculos para cumpleaños, empresas y colegios. Uno de sus montajes fue creado para estudiantes de 10 años en adelante. Para él, trabajar con niños implica una preparación diferente a la que requiere un espectáculo para adultos. Considera que la magia infantil es más compleja porque los niños suelen observar los movimientos con mayor atención. Su especialidad es el mentalismo, una disciplina que incluye predicciones, lectura de pensamientos y sugestión.

El artista utiliza su experiencia teatral durante sus presentaciones. Mientras los magos suelen concentrarse en practicar los trucos, él trabaja la posición corporal, las reacciones y la puesta en escena. Para preparar sus espectáculos, ensaya al menos dos veces por semana. En esas sesiones revisa movimientos, música, posiciones y posibles situaciones que puedan presentarse durante una función.

Y muchas de estas cosas se vieron durante la hora que duró la función en Conciencia, frente a unos niños que se interesaron por la historia de otro niño –quizá ellos mismos– que quiso ser malabarista, payaso y mago.

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Preguntas y respuestas

¿Cuántas familias viven en Nueva Jerusalén?
En Nueva Jerusalén viven más de 9.000 familias, de acuerdo con cálculos de Cristian Guzmán, director de planeación de la Fundación Conciencia.
La Fundación Conciencia atiende a 357 niños en Nueva Jerusalén, donde desarrolla programas de alimentación, educación, formación artística y capacitación para las familias.
¿Qué problemas de servicios públicos tiene Nueva Jerusalén?
Nueva Jerusalén no cuenta con centro de salud y el colegio público más cercano está aproximadamente a 40 minutos a pie, según Cristian Guzmán. EPM comenzó a visitar el sector para analizar proyectos relacionados con acueducto, alcantarillado y energía.
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