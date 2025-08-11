Nuevo retraso para Shrek 5: Universal mueve el estreno al verano de 2027

El regreso de Shrek, Fiona, Burro y compañía tendrá que esperar seis meses más. Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron que Shrek 5 pasa del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027, en lo que marca su segundo cambio de fecha desde que se anunció.

Aunque el estudio no explicó oficialmente el motivo, el calendario original colocaba a la cinta frente a pesos pesados como Avengers: Doomsday y La Era de Hielo 6, lo que habría complicado su desempeño en taquilla. Con la nueva fecha, llegará en plena temporada de verano, una época rentable para Universal gracias a éxitos como Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y Super Mario Bros: La película.