Nuevo retraso para Shrek 5: Universal mueve el estreno al verano de 2027

La esperada quinta entrega de Shrek llegará a los cines en 2027, tras un retraso en su producción debido a cambios creativos y de calendario en DreamWorks Animation.

    Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron que Shrek 5 pasa del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Imagen: Captura de video.
Andrea Lara
hace 44 minutos
bookmark

El regreso de Shrek, Fiona, Burro y compañía tendrá que esperar seis meses más. Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron que Shrek 5 pasa del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027, en lo que marca su segundo cambio de fecha desde que se anunció.

Aunque el estudio no explicó oficialmente el motivo, el calendario original colocaba a la cinta frente a pesos pesados como Avengers: Doomsday y La Era de Hielo 6, lo que habría complicado su desempeño en taquilla. Con la nueva fecha, llegará en plena temporada de verano, una época rentable para Universal gracias a éxitos como Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y Super Mario Bros: La película.

El movimiento, sin embargo, trae su propio reto: competirá directamente con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, uno de los estrenos más esperados de 2027.

En esta quinta entrega regresan Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, junto a Zendaya como la hija de Shrek. La dirección estará a cargo de Walt Dohrn y Conrad Vernon, veteranos de la franquicia. Además, Murphy adelantó que firmó para un spin-off centrado en Burro, que comenzará a rodarse en septiembre.

La primera Shrek se estrenó en 2001, recaudó casi 500 millones de dólares y se convirtió en la primera ganadora del Óscar a mejor película animada. Desde entonces, la saga ha generado más de 3.500 millones en taquilla, múltiples spin-offs y un lugar fijo en la cultura pop.

Utilidad para la vida