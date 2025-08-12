¿Cuáles son las pruebas de que el Zarco Aldinever, a quien investigaban por el magnicidio a Miguel Uribe, fue asesinado?

La versión cobró fuerza luego de que la Segunda Marquetalia divulgara un comunicado acusando al ELN de asesinarlo con explosivos durante una reunión en territorio venezolano, calificando el hecho como una “traición” y advirtiendo una ruptura definitiva entre ambas organizaciones.

El desertor del proceso de paz al parecer habría caído en una emboscada en Venezuela, en medio de un enfrentamiento entre el ELN y la Segunda Marquetalia por disputas del narcotráfico.

En medio de la conmoción nacional por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, tras dos meses de lucha por su vida luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio, la investigación sobre el crimen apunta a una nueva pieza clave: la supuesta muerte de alias Zarco Aldinever, señalado como uno de los presuntos implicados en el hecho.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez la primera alerta surgió de información de inteligencia militar que señalaba que el 4 de agosto se produjo un enfrentamiento armado en el estado Apure, Venezuela, entre estructuras del ELN y de la Segunda Marquetalia. “La probabilidad de que haya muerto en ese enfrentamiento es supremamente alta de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos”, sostuvo.

Sánchez agregó que el Gobierno revisó el documento, donde el grupo armado anunció el deceso, y verificó su autenticidad, aunque advirtió que aún no existe plena certeza sobre el deceso porque no tienen el cuerpo.

“Lo que hicimos fue una validación a través de nuestros organismos de inteligencia de realizar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales”, afirmó el ministro Sánchez.

El ministro recalcó que, días después del enfrentamiento, el comunicado de la Segunda Marquetalia confirmó la misma versión difundida por las fuentes de inteligencia y expresó un rechazo a lo sucedido, en términos que dejan entrever una declaración de guerra con el ELN. “Tenemos información de inteligencia altamente creíble que luego se corroboró, pero no tenemos el cuerpo. Hasta que no lo tengamos no podremos aseverar que está totalmente muerto”, dijo el ministro a Caracol Radio.

El funcionario, también advirtió que la posibilidad de recuperar el cuerpo, al menos por parte de Colombia, es prácticamente imposible debido a que el hecho ocurrió en territorio venezolano.

Recordó que han existido casos similares con otros criminales que se reportaron muertos, pero cuya muerte no pudo certificarse por falta de restos. “Por ejemplo —dijo—, estamos revisando unas órdenes de Interpol y aún aparece Romaña, porque no se tiene información del cuerpo y no lo han podido descargar de las investigaciones que adelanta ese organismo”.

De acuerdo con algunas versiones, el ataque habría sido dirigido por alias “Pablito” del ELN y que la motivación central serían disputas por un cargamento de drogas. Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación mientras intentan obtener evidencia física que confirme su muerte.