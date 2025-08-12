Conductor de una camioneta murió tras salirse de la vía en la autopista Medellín-Bogotá

Una nueva tragedia vial enluta el Oriente antioqueño tras un fatal accidente registrado en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne. El siniestro, ocurrido en la mañana del lunes 11 de agosto, cobró la vida de una persona.
Entérese: Martes caótico: por accidentes de tránsito hay vías cerradas en el norte y sur del Valle de Aburrá
El hecho se presentó cerca de las 7:00 de la mañana en el kilómetro 27, específicamente en el sector Bella Vista, en el kilómetro 27+560. Según los reportes preliminares, una camioneta perdió el control, se salió de la calzada y, tras recorrer varios metros, terminó volcándose a un costado de la carretera. El vehículo sufrió pérdida total.