Estos son los perfiles de los nuevos magistrados que estarán en el CNE hasta 2030

Este 25 de agosto, el Congreso eligió a quienes serán los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta 2030. Se trata de hombres y mujeres que tendrán bajo su responsabilidad vigilar asuntos centrales de la actividad política y electoral del país. Por eso, hay de prácticamente todo el espectro político, según los partidos que tienen representación en el Congreso. Del oficialismo o partidos cercanos al Gobierno hay siete de los nueve magistrados. Empecemos por Nubia Estela Martínez, del Centro Democrático. Fue directora de ese partido político, además de una de sus fundadoras. Ha sido una de las fichas clave para el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los últimos años. Le puede interesar: Así se repartirían los nueve puestos del CNE en el Congreso

Los excongresistas “quemados” que llegaron al tribunal electoral

Hay otros perfiles que han sido congresistas. Incluso quienes buscaron una curul para este periodo, pero se quemaron. Entre ellos está el excongresista de Bolívar Silvio José Carrasquilla. Es ficha del expresidente del Senado, Lidio García, también de Bolívar. Fue representante a la Cámara en dos períodos, entre 2014 y 2018 y 2018 y 2022, donde hizo parte de proyectos de ley relacionados con el sector educativo. Antes había sido alcalde del municipio de Turbaco. Buscó volver para estas elecciones, pero se quemó. Eso sí, con su elección como magistrado del CNE cayó parado. Carrasquilla protagonizó un evento curioso hace más de 14 años, cuando decoró su casa como si fuera una sede de campaña del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esto, para rendirle homenaje por su visita en la Cumbre de las Américas. Incluso, vistió un burro con elementos de ese país, haciendo alusión al Partido Demócrata, del que Obama hace parte.

Silvio José Carrasquilla mostrando su admiración por Barack Obama por medio de elementos decorativos en su casa, hace más de 14 años. Foto: Captura de video AFP.

Otro de los que cayeron parados fue el antioqueño Juan Felipe Lemos, del Partido de La U. Venía con una trayectoria de 16 años en el Congreso, entre Cámara (2010-2018) y Senado (2018-2026). Quiso reelegirse en este último, pero no llegó, a pesar de ser cabeza de lista. Durante esos años impulsó proyectos relacionados con políticas para fortalecer el agro, promover temas empresariales y de empleo, infraestructura vial y seguridad. De los “quemados” también está Juan Carlos Wills, que venía de ser representante a la Cámara y, al intentar dar el salto al Senado, no le alcanzaron los votos. Es oriundo de Ibagué y lleva en el Partido Conservador desde su juventud. Ese grupo de los quemados se cierra con Gersel Pérez, exrepresentante por el Atlántico para Cambio Radical y ficha de la Casa Char. Se metió a lo último en la elección, cuando el partido se fue a conseguir los votos aparte de la plancha que armaron otras colectividades tradicionales.

Perfiles técnicos y trayectoria previa dentro del CNE

Hay otros que llegan con trayectoria previa en el CNE. Uno es José Antonio Parra, de Salvación Nacional, quien se desempeñaba como director de Inspección y Vigilancia en el tribunal electoral. Sus orígenes políticos se remontan a sectores conservadores. Otro es Plinio Alarcón, del Mira, quien venía pensando en aspirar desde la elección pasada, en 2022. Cuando César Lorduy renunció en 2024, se lanzó para reemplazarlo, pero no lo logró. Una fuente lo describió como “un tipo académico (...) no entiende el componente político de ser magistrado del CNE, a diferencia de Parra”.

Cielo Rusinque y Ana María Bautista: las fichas de la oposición del Pacto Histórico

Finalmente, las fichas de la oposición del Pacto Histórico. Por un lado está la exsuperintendente Cielo Rusinque, alfil del expresidente Gustavo Petro. De hecho, ocupó diferentes cargos durante su gobierno. Entre otros, la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y encargos temporales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como el de Justicia. En marzo de este año, el Consejo de Estado dejó sin efectos su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio. Posteriormente, presentó su renuncia y fue designada nuevamente por el Gobierno tras la modificación de los requisitos para el cargo, decisión que dio lugar a nuevas controversias jurídicas y demandas. Por su parte, la abogada Ana María Bautista fue funcionaria en la Agencia Nacional de Tierras. Es vista como una aliada cercana de Felipe Harman, exdirector de esa entidad con un historial de manejos cuestionados. Entre ellos, que renunció para hacerle campaña a Iván Cepeda y luego volvió como si nada. Lea también: Cuatro ministros de Abelardo de la Espriella están citados a control político en el Congreso, ¿por qué?

Las mayorías y la balanza de poder en el CNE

Por ahora, las cargas para la toma de decisiones parecen estar en un amplio 7-2 a favor del Gobierno, ya que la única oposición sería la del Pacto Histórico, al menos por el momento. Sin embargo, esto puede cambiar a lo largo de los cuatro años, más aún con partidos como La U, el Liberal o el Conservador, que suelen moverse según diferentes temas políticos y de agenda. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: