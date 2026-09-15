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Obra en Las Palmas avanza en un 80%, ¿cuándo estará lista?

Las obras de estabilización en el sector de Chuscalito, que arrancaron en marzo por un hundimiento progresivo de la vía, están cerca de terminar. La Alcaldía de Medellín ya logró contener el problema y espera habilitar por completo el corredor en unos 20 días.

  • Las obras, que iniciaron en mayo de 2026, son de estabilización y reparación. Foto: Alcaldía de Medellín.
    Las obras, que iniciaron en mayo de 2026, son de estabilización y reparación. Foto: Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 20 minutos
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El sector Chuscalito de la avenida Las Palmas venía sufriendo un hundimiento progresivo, agravado por las últimas temporadas invernales de este año. Según explicaron los expertos que evaluaron el terreno, el problema se originó porque las tuberías que conducen el agua de la quebrada La Concha, ubicadas bajo la vía, perdieron el soporte del terreno que las rodeaba, lo que se sumó a la infiltración constante de aguas lluvias a través de las fisuras del pavimento. El resultado fue un mayor desplazamiento del costado occidental de la calzada y afectaciones en la banca de la vía.

“Encontramos unas aguas perdidas y una red que había de EPM en todo el separador central; con el deterioro progresivo de esta zona, la red había fallado. Logramos entonces sacar rápidamente los diseños para su reconstrucción y en este momento estamos haciendo unos filtros también para canalizar esas aguas que bajan de la montaña”, explicó Jaime Naranjo, secretario de Infraestructura Física de Medellín, a Telemedellín.

Entérese: Las siete vías que Antioquia buscará ejecutar con el cobro de valorización

Para resolverlo sin cerrar por completo la vía, la Alcaldía optó por una solución técnica poco convencional: la construcción de una nueva tubería mediante tecnología Tunnel Liner, un sistema constructivo compuesto por anillos de planchas de acero corrugado que se instalan y atornillan una a una desde adentro, lo que elimina la necesidad de abrir zanjas en la superficie y logra el cometido de darle soporte a obras subterráneas.

Esto permite reemplazar la estructura hidráulica sin abrir completamente la calzada. “Estuvimos a punto de que la vía nos fallara o nos colapsara súbitamente. Logramos atender esto empleando una tecnología que es hacer la canalización de la quebrada sin necesidad de abrir la vía”, señaló Naranjo.

La intervención, que tiene un costo de 5.000 millones de pesos, contempla trabajar 50 metros del corredor en un área aproximada de 1.628 metros cuadrados. Además de la Secretaría de Infraestructura, participan la Secretaría de Movilidad —encargada de la señalización y los cierres— y la Secretaría de Medio Ambiente, que hace seguimiento al comportamiento de la quebrada La Presidenta y a la recuperación del paso de la quebrada La Concha bajo la calzada.

El avance

Las obras arrancaron en mayo y hoy ya llegan al 80%. En ese camino se instalaron 74 micropilotes y se avanzó en la construcción de la viga cabezal, elementos fundamentales para restablecer la estabilidad del corredor.

Gracias a ese trabajo, ya se logró contener el hundimiento progresivo mediante la canalización de la quebrada y el levantamiento de capas de pavimento, lo que permitió habilitar de nuevo el carril de ascenso.

Mientras avanzan los trabajos finales, se mantiene un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en el sector para evitar accidentes, y el paradero de buses que estaba ubicado justo en el punto del hundimiento sigue reubicado 80 metros antes, al lado de la cámara de fotodetección, para no afectar a los usuarios del transporte público.

¿Cuándo estará lista?

Con la red de agua restituida y los filtros de canalización en construcción, el siguiente paso es aplicar la placa de asfalto definitiva sobre el carril de descenso, en sentido Las Palmas-San Diego. Según la Secretaría de Infraestructura, esa fase final tomará aproximadamente 20 días más, con lo cual se completaría la habilitación total del corredor.

De forma paralela, la Alcaldía adelanta el diseño de un muro de contención complementario que busca reforzar la estabilidad del talud y garantizar la durabilidad de la intervención a largo plazo, en un corredor que moviliza a diario miles de vehículos entre Medellín y el Oriente antioqueño.

Lea más: Las obras que están transformando el sur del Valle de Aburrá

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué causó el hundimiento progresivo en la avenida Las Palmas?
El deterioro se debió a la pérdida de soporte del terreno alrededor de las tuberías de la quebrada La Concha y a fallas en una red de EPM bajo el separador central, agravadas por las infiltraciones de agua lluvia que desplazaron la banca en el costado occidental.
¿Cuándo se habilitará por completo el paso vehicular en Las Palmas?
Se calcula que en aproximadamente 20 días culminarán los trabajos con la aplicación de la carpeta asfáltica definitiva en el carril de descenso (sentido Las Palmas-San Diego).
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