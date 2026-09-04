“Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos”: codirectora del Banco de la República

Colombia enfrenta el desafío de aumentar sus ingresos tributarios para financiar las funciones básicas del Estado, en medio de una discusión que también plantea quiénes deberían asumir una mayor carga y en qué proporción. Así lo señaló Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, durante su intervención en el Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM). “Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos”, afirmó la economista, al explicar que “con 16 puntos del PIB no se financian las funciones básicas del Estado”. Puede leer: Sector minero alista US$4,7 billones para la construcción de nuevas minas en Colombia Sin embargo, aclaró que reconocer la necesidad de aumentar los ingresos tributarios es diferente a definir cómo se distribuirá esa mayor carga entre los contribuyentes.

Personas naturales deberían tener mayor peso en los impuestos

Acosta recordó que la discusión sobre la estructura tributaria de Colombia no es nueva. Señaló que, desde hace varios años, ya se advertía sobre la necesidad de modificar el sistema tributario.

Según la codirectora del Emisor, esos análisis mostraban que las personas naturales deberían tener un mayor peso en el pago de impuestos del que tienen actualmente. Por ello, insistió en que el país requerirá una mayor carga tributaria, aunque la discusión debe centrarse también en determinar quiénes asumirán ese incremento y bajo qué mecanismos.

Actualizar los impuestos territoriales para financiar prioridades locales