Defensa de Olmedo López asegura que Petro habría interferido en investigación de la UNGRD

La defensa de Olmedo López, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la UNGRD, lanzó un nuevo señalamiento en el marco de la investigación y aseguró que el expresidente Gustavo Petro, presuntamente, habría intervenido en el desarrollo de la macro investigación que busca esclarecer el entramado de corrupción.

El abogado José Moreno, defensor de López, sostuvo en audiencia este lunes que su cliente habría sido objeto de una serie de presiones durante el proceso judicial, pese a su decisión de colaborar con las autoridades y aportar información para esclarecer las actuaciones irregulares que se habrían presentado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Bogotá llevó a cabo la audiencia de verificación del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Olmedo de Jesús López Martínez, en el marco del proceso judicial que se adelanta por su participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Noticia en desarrollo...