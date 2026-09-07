Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Defensa de Olmedo López asegura que Petro habría interferido en investigación de la UNGRD

El Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Bogotá llevó a cabo la audiencia de verificación del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Olmedo de Jesús López Martínez.

  • Cuando fue presidente Gustavo Petro nombró a Olmedo López como director de la UNGRD en abril de 2023. El mandatario defendió la designación al señalar que López venía de militar en la izquierda antioqueña. Foto: redes
    Cuando fue presidente Gustavo Petro nombró a Olmedo López como director de la UNGRD en abril de 2023. El mandatario defendió la designación al señalar que López venía de militar en la izquierda antioqueña. Foto: redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 35 minutos
bookmark

La defensa de Olmedo López, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la UNGRD, lanzó un nuevo señalamiento en el marco de la investigación y aseguró que el expresidente Gustavo Petro, presuntamente, habría intervenido en el desarrollo de la macro investigación que busca esclarecer el entramado de corrupción.

El abogado José Moreno, defensor de López, sostuvo en audiencia este lunes que su cliente habría sido objeto de una serie de presiones durante el proceso judicial, pese a su decisión de colaborar con las autoridades y aportar información para esclarecer las actuaciones irregulares que se habrían presentado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Bogotá llevó a cabo la audiencia de verificación del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Olmedo de Jesús López Martínez, en el marco del proceso judicial que se adelanta por su participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Noticia en desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos