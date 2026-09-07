Atención: vuelven los cortes de agua en Medellín; serán de 8 horas y en estas zonas

Se acabó el periodo de gracia: Medellín volverá a tener cortes programados de agua desde este martes 8 de septiembre, luego de que el ahorro conseguido por los usuarios no fuera suficiente para evitar nuevas restricciones.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el Distrito y Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidieron retomar el racionamiento ante la situación crítica del sistema de Piedras Blancas, que presenta un déficit aproximado de 120 litros por segundo, equivalentes a unos 10 millones de litros de agua que dejan de llegar diariamente al sistema.

La diferencia frente a los cortes aplicados el pasado 31 de agosto y 1 de septiembre estará en la duración.

Aquellas interrupciones eran de unas 11 horas, entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m.; ahora EPM plantea cortes de ocho horas, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente, con alternancia entre sectores.

La programación inicial se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre, fecha en la que las autoridades volverán a evaluar el comportamiento de los embalses, las fuentes y el consumo.

El problema se concentra especialmente en Piedras Blancas, que tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de 5 millones de metros cúbicos, frente a los 137 millones de metros cúbicos de Riogrande.

Aunque Piedras Blancas representa una porción pequeña de la capacidad total de almacenamiento, es fundamental para abastecer sectores ubicados a mayor altura del nororiente y centro-oriente de Medellín.

Allí están incluidos sectores de las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires, además de algunas zonas de La Candelaria.

Noticia en desarrollo...