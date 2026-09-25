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Olmedo López, exdirector de la UNGRD, fue trasladado a una clínica tras presentar quebrantos de salud: esto se sabe

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presentó quebrantos de salud mientras permanecía en su lugar de reclusión y fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica.

  • Olmedo López permanece privado de la libertad por los procesos judiciales relacionados con el caso de corrupción de la UNGRD. FOTO: Colprensa
    Olmedo López permanece privado de la libertad por los procesos judiciales relacionados con el caso de corrupción de la UNGRD. FOTO: Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 60 minutos
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Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigo clave dentro del escándalo de corrupción relacionado con la entidad, fue trasladado a una clínica en Bogotá este jueves 25 de septiembre, luego de presentar quebrantos de salud en el lugar donde permanece recluido.

El exfuncionario habría presentado aparentes síntomas asociados con un infarto y, tras recibir atención médica, se encuentra estable.

El traslado ocurrió mientras López permanece privado de la libertad por los procesos judiciales relacionados con el caso de corrupción de la UNGRD. Por ahora, se espera conocer el resultado de las valoraciones médicas realizadas en el centro asistencial para establecer qué ocurrió con su estado de salud.

Noticia en desarrollo...

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