Omar Bula Escobar será el canciller de Colombia en el gobierno de Abelardo, ¿quién es?

Omar Bula Escobar será el nuevo canciller o ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Abelardo de la Espriella, como lo anunció el presidente electo.
Según su hoja de vida, Bula cuenta con 20 años de experiencia diplomática con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diferentes países de América, Europa y África. Esa trayectoria incluye misiones con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Senegal, Irak, Egipto, Roma, Sudán, Brasilia, Panamá, Etiopía y Ecuador.
Llama la atención la experiencia en la ONU, dadas las críticas que el presidente electo ha hecho a esa institución internacional, y el hecho de que en campaña habló de la posibilidad de retirarse de allí. Sin embargo, no ha retomado esa iniciativa.
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Además, es escritor, conferencista y ha sido profesor universitario; por ejemplo, de la Universidad Sergio Arboleda, alma máter del presidente electo.