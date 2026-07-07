Empalme suspendido no afecta el cambio de gobierno, ¿pero hasta dónde puede llegar Petro?

El presidente entrante Abelardo De la Espriella recibió información privilegiada el lunes en la noche por parte de personas cercanas al gobierno Petro. Según fuentes, le anticiparon que en la Casa de Nariño planeaban suspender el proceso de empalme que apenas se había instalado hace algunos días.
De la Espriella conversó con el vicepresidente José Manuel Restrepo y se anticiparon.
Este martes en la mañana anunciaron que ellos decidían suspender las mesas de empalme en todos los ministerios y entidades estatales por la reiterada posición de Petro de desconocer, sin pruebas, los resultados electorales del pasado 21 de junio en los que perdió su candidato Iván Cepeda.
El presidente electo emitió en redes un video desde su despacho en Barranquilla y calificó al actual Ejecutivo como “el gobierno golpista de Petro” y acusó al mandatario y al senador Cepeda de querer armar un golpe de Estado.
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“Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas”, dijo con contundencia.
También recordó que el proceso de empalme no es requisito para la transición del poder. Es decir, que el 7 de agosto él se posesionará como nuevo presidente de la República.
Por parte del Gobierno la fractura generó la reacción del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien hace las veces de coordinador del empalme por parte del petrismo.
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El funcionario citó a una rueda de prensa y pidió acompañamiento de la Procuraduría y ordenó al Ejecutivo en pleno suspender también las mesas de empalme —aunque el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez incumplió y lo dejaron plantado—.
Ávila acusó a Carlos Alonso Lucio —polémico asesor de De la Espriella y pareja de la nueva ministra de Educación Viviane Morales— de ser el responsable del rompimiento tras su entrevista a Cambio el fin de semana (ver nota anexa).
“No olviden nunca que representamos a 12,7 millones de ciudadanos, y ustedes representan 12,9 millones de ciudadanos. No olviden nunca esa diferencia, ni que esos 12,7 millones que acompañaron al candidato Iván Cepeda y respaldan al gobierno, están ahí, no han desaparecido. Son actores de la vida nacional y merecen respeto y reconocimiento”, dijo Ávila —también exguerrillero del M-19 como Petro y Lucio— con molestia.
El presidente Petro, un par de horas después, publicó un extenso mensaje en la red social X, como es usual, y aclaró que reconoce “al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto” y que “el 20 de julio daré mi último discurso público como presidente de Colombia en el sur occidente de Bogotá para despedirme de las fuerzas armadas a las que acrecenté (sic) y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo”.
Sin embargo, el resto del día se dedicó a desacreditar al nuevo gobierno y a lanzar acusaciones sin fundamento que se suman a las de Cepeda y su “desobediencia civil” y otras amenazas.
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El vicepresidente Restrepo fue insistente en señalar que solo volverían al proceso de empalme cuando el presidente Petro reconozca que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones, lo que en teoría ya sucedió con el mensaje de hoy.
Por eso, más allá de la dinámica del empalme suspendido, que es más un protocolo deseable en una transición institucional, ¿Qué tan lejos pueden llegar Petro y Cepeda con su postura?