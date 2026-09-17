¿Por qué la ONU califica el sistema de gestión del riesgo de Medellín como uno de los mejores de América Latina?

Con un recorrido de líderes en gestión del riesgo de Colombia y otros países por sectores de Medellín en los que las comunidades trabajan junto con las autoridades en la implementación de sistemas de alertas y prevención de desastres, comenzó este jueves el Encuentro Internacional de Nodos de Resiliencia Internacional.
La visita de los expertos hace parte de la socialización de las acciones que en la ciudad se adelantan para mitigar las consecuencias de los eventos climáticos, con foco en la protección de la vida de las personas.