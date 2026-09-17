¿Por qué la ONU califica el sistema de gestión del riesgo de Medellín como uno de los mejores de América Latina?

Con un recorrido de líderes en gestión del riesgo de Colombia y otros países por sectores de Medellín en los que las comunidades trabajan junto con las autoridades en la implementación de sistemas de alertas y prevención de desastres, comenzó este jueves el Encuentro Internacional de Nodos de Resiliencia Internacional. La visita de los expertos hace parte de la socialización de las acciones que en la ciudad se adelantan para mitigar las consecuencias de los eventos climáticos, con foco en la protección de la vida de las personas.

Este jueves, la comitiva, encabezada por Kamal Kishore, representante especial de Naciones Unidas, recorrió el proyecto del parque Primavera Norte, donde se construye el Sistema de Drenaje Urbano (Suds), una infraestructura que permite capturar el agua, filtrarla, almacenarla temporalmente y, luego, liberarla con control. De conocer y destacar el desarrollo de los Suds, con los que las autoridades buscan evitar los constantes desbordamientos de quebradas y del río Medellín, los visitantes, entre los que estuvieron también representantes de organismos de prevención de diferentes ciudades colombianas y de la máxima autoridad en el país, la Unidad de Gestión del Riesgo, se dirigieron, en tranvía, al barrio Alejandro Echavarría. En ese sector de oriente de la ciudad, conocieron de primera mano un ejercicio de alerta temprana, el componente innovador destacado por la ONU, por su aporte a la mitigación del riesgo y la incidencia de la comunidad en su operación. “El (Kamal Kishore) es el delegado de la ONU para temas de gestión del riesgo a nivel mundial. Reconoce cómo Medellín ha avanzado en este tema con todas las plataformas tecnológicas que tenemos para atender desastres; por ejemplo, se puso a prueba las capacidades que tenía la ciudad en aporte a otras”, afirmó el alcalde, Federico Gutiérrez. El encuentro continúa mañana viernes, en Plaza Mayor, con una agenda académica que tendrá entre otros ponentes e invitados especiales a Saskia Carusi, jefa adjunta de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe; a Ronald Jackson, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Reducción del Riesgo; y a Elizabeth Riley, directora de la Agencia Caribeña para la Gestión del Riesgo. Además de las exposiciones de los invitados internacionales, Medellín presentará sus logros en aspectos como los 43 sistemas de alerta temprana que monitorean 41 quebradas y protegen a más de 44.800 personas. “Estamos rodeados por montañas; gran parte de nuestra comunidad está asentada en laderas de zonas de alto riesgo. Esto es un tema de gestión del riesgo permanente, pero para eso nos hemos preparado”, comentó el mandatario, en tanto reiteró la importancia de los Suds como una solución innovadora de ingeniería que mitiga el riesgo de inundaciones, a través de tanques subterráneos impermeabilizados (geoceldas). Medellín tiene 4.217 cauces, muchos de ellos modificados por el crecimiento urbano, la canalización y la ocupación de sus retiros.

Le puede interesar: Movimientos en masa en Antioquia han dejado 3.000 muertos y ahora buscan prevenir desastres con inteligencia artificial Para contrarrestar las situaciones, fortaleció la operación de un sistema de monitoreo geológico y geotécnico implementado para 31 escenarios de riesgo asociados al fenómeno amenazante de tipo movimiento en masa. Actualmente, en la ciudad operan 110 instrumentos, entre ellos: 57 inclinómetros, 47 piezómetros, 4 estaciones integrales de monitoreo hidrometeorológico geotécnico y 2 prototipos de monitoreo a distancia de deformaciones, humedad y succión, de tipo Smart Node. Actualmente, más de 500 familias que habitan zonas aledañas a estos escenarios han identificado el riesgo en su territorio gracias a este mecanismo, lo cual ha permitido realizar intervenciones que mitigan y reducen los riesgos en las comunidades. De ese plan hace parte la estrategia Kraken, ideada y liderada por la Alcaldía de Medellín con apoyo de la Universidad Eafit, y que se basa en el monitoreo en tiempo real, análisis de datos y comunicación comunitaria para prevenir inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa; no se limita a instalar sensores. Su funcionamiento depende de una cadena completa: medir lo que ocurre en el territorio, analizar la información y comunicarla oportunamente a las comunidades. Si uno de estos eslabones falla, la alerta pierde efectividad. “Las obras con propósito ayudan a mitigar también el riesgo el señor Camal es la máxima autoridad alrededor de la ONU en temas de gestión de desastre, reconoce nuestra entidad del Dagrd como una de las mejores a nivel nacional y América Latina”, indicó y admitió que son muchos los retos que hay en Medellín en materia de gestión del riesgo. Con el Kraken se hace monitoreo a través de sensores instalados en quebradas y zonas inestables que registran variables como el nivel del agua, la lluvia, la humedad del suelo y la deformación del terreno. También análisis de datos para determinar cuándo una condición puede convertirse en una amenaza, y se implementa una comunicación y respuesta comunitaria mediante alarmas, capacitaciones, rutas de evacuación y protocolos previamente acordados. Así mismo, Medellín presenta avances en gestión de vulnerabilidad del 71,61 %, con 338.000 personas protegidas, y del 87,10 % en obras de mitigación. Además, atendió, hasta la fecha, más de 5.250 emergencias en 2026, de las cuales 172 han sido incendios forestales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: