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Nelson Deossa brilla con Betis: fue elegido MVP en el triunfo ante Getafe

Nelson Deossa continúa consolidándose en el fútbol europeo y este jueves fue figura del Betis, que venció al Getafe y sigue tercero en España.

  • El colombiano Nelson Deossa se destacó por su despliegue físico y capacidad de recuperación en el triunfo del Betis. FOTO: X: REAL BETIS
    El colombiano Nelson Deossa se destacó por su despliegue físico y capacidad de recuperación en el triunfo del Betis. FOTO: X: REAL BETIS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Nelson Deossa vive un gran momento en el fútbol del Viejo Continente. El centrocampista colombiano, que representa al Real Betis, causó sensación este jueves en la sexta fecha de la Liga de España, en la que su equipo venció 1-0 como local en el Estadio La Cartuja al Getafe.

Deossa fue elegido como el jugador del partido gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y claridad en la distribución del balón. El nacido en Marmato, Caldas, hace 26 años, recuperó ocho balones y ganó diez duelos individuales, tanto terrestres como aéreos.

Lea: ¿Quién llevará la 10 de la Selección Colombia después de James Rodríguez? Conozca aquí a los candidatos

Gracias a su aporte, el Betis sumó tres nuevos puntos que le permiten mantenerse en la tercera posición del campeonato, con 15 unidades, las mismas que tiene el Real Madrid y a tres del líder Barcelona.

El conjunto verdiblanco también contó con el colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, quien ingresó al terreno de juego en el minuto 71.

“No me esperaba ser nombrado MVP. Si me lo han dado es que he hecho bien las cosas”, señaló Deossa a DAZN tras el encuentro.

“Competir contra los más grandes es importante y esperamos estar ahí muchas jornadas más”, agregó el caldense, quien continúa ganando protagonismo en el fútbol español.

Por el Getafe, el también colombiano Johan Mojica ingresó al minuto 45.

Lucumí, con buen rendimiento

El defensor colombiano Jhon Lucumí también tuvo una destacada presentación este jueves con su club Juventus, que goleó 5-0 al NEC Nijmegen, de Países Bajos, en partido correspondiente a la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

El zaguero sudamericano recibió una calificación de 8,1 gracias a su rendimiento durante los 90 minutos. Lucumí completó 66 pases de 69 intentos, para una efectividad del 95,6 %, y realizó cuatro despejes con éxito.

El que no contó con la misma suerte fue Camilo Durán, quien estuvo presente en la derrota 1-3 de su elenco Celtic ante el Ferencvárosi Torna Club de Hungría.

Lea también: Video | Con un zurdazo infernal al ángulo, Nelson Deossa le anotó al Arsenal en partido amistoso

Cabe recordar que Gustavo Puerta disputó el segundo tiempo del triunfo 2-1 del Olympiacos de Grecia ante Jagiellonia Białystok, de Polonia. Por su parte, el Benfica de Portugal, con Jhon Durán, se impuso como visitante 0-2 al Milan de Italia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos balones recuperó Nelson Deossa en el partido contra Getafe?
Nelson Deossa recuperó ocho balones durante el triunfo 1-0 del Real Betis sobre Getafe.
¿Qué posición ocupa el Real Betis en la Liga de España después de vencer al Getafe?
El Real Betis ocupa la tercera posición, con 15 puntos, los mismos que el Real Madrid y tres menos que el líder Barcelona.
¿Qué dijo Nelson Deossa después de ser elegido MVP del partido?
Deossa aseguró que no esperaba recibir el reconocimiento y señaló que, si se lo otorgaron, era porque había hecho bien las cosas durante el encuentro.
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