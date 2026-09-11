Fiscalía ordenó el embargo de bienes de Óscar Iván Zuluaga, ¿por qué?

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte de patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su entorno familiar.
Cabe aclarar que la suspensión del poder dispositivo se entiende como la potestad de un propietario para vender, traspasar o realizar cualquier negocio jurídico sobre un bien.
Los bienes sobre los que recaen las medidas cautelares estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014, en la que fue derrotado en segunda vuelta por Juan Manuel Santos.
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