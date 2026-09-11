“Perico”, cabecilla del crimen organizado de Medellín, cayó en cumpleaños del hermano de alias Douglas

Mientras estaban celebrando el cumpleaños de Gerardo Muñoz Martínez, alias Pelusa, (hermano de alias Douglas, cabecilla de “la Oficina”) las autoridades capturaron a Giovanny Arley Olarte Castrillón (“Perico”), miembro condenado de la banda “la Paralela”.
El procedimiento se realizó en la noche de este jueves dentro de una propiedad del barrio Los Colores, occidente de Medellín, cuando se encontraban en los festejos de “Pelusa”, quien tiene medida de detención domiciliaria desde el 2024 por una sentencia de 5 años por lavado de activos.