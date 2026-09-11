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“Perico”, cabecilla del crimen organizado de Medellín, cayó en cumpleaños del hermano de alias Douglas

El detenido tiene un condena pendiente de 17 años de prisión y es investigado, entre otros delitos, por un doble homicidio en el barrio Toscana, en el noroccidente de Medellín.

  • Giovanni Arley Olarte Castrillón, alias Perico, fue capturado en el barrio Los Colores, de Medellín. Sería uno de los hombres de confianza de alias Douglas. FOTO: CORTESÍA
    Giovanni Arley Olarte Castrillón, alias Perico, fue capturado en el barrio Los Colores, de Medellín. Sería uno de los hombres de confianza de alias Douglas. FOTO: CORTESÍA
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Mientras estaban celebrando el cumpleaños de Gerardo Muñoz Martínez, alias Pelusa, (hermano de alias Douglas, cabecilla de “la Oficina”) las autoridades capturaron a Giovanny Arley Olarte Castrillón (“Perico”), miembro condenado de la banda “la Paralela”.

El procedimiento se realizó en la noche de este jueves dentro de una propiedad del barrio Los Colores, occidente de Medellín, cuando se encontraban en los festejos de “Pelusa”, quien tiene medida de detención domiciliaria desde el 2024 por una sentencia de 5 años por lavado de activos.

Agentes de la Dijín y el Goes de la Policía Metropolitana, junto con la Fiscalía, llegaron hasta esta propiedad para detener a este hombre, quien estaba condenado a 17 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, porte y tráfico de estupefacientes y extorsión.

Entérese: Por secuestro de influencer capturan a sobrino de “Douglas”, jefe de “la Oficina” y exvocero de bandas en la “paz total”

Además de esta sentencia, el capturado es investigado por su presunta participación en el doble homicidio registrado el pasado 26 de marzo en un parqueadero del barrio Toscana, de Medellín, donde fueron asesinados Jonathan Alonso Cardona (“Yoyo”), y Edwin Quintero Cardona (“Paturro”).

Ambos serían lugartenientes de “Perico”, pero en medio de una disputa por el control de las rentas del narcotráfico de esta organización criminal se habría producido el doble asesinato. Tras este crimen fueron capturadas cuatro personas.

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La captura de Olarte Castrillón sería un golpe estratégico para “la Paralela”, que funge como tentáculo de la organización criminal “la Terraza” en el noroccidente de la capital antioqueña.

El grupo se dedica al tráfico de estupefacientes y la extorsión en los barrios La Paralela, Toscana y Héctor Abad.

Ahora las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si hay vínculos criminales entre “Perico” y “Pelusa”;, este último, quien además de ser el hermano de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, es el papá de Jhony Alberto Muñoz Laverde (“el Sobri”), capturado el martes pasado en Envigado.

“Pelusa” fue sentenciado a cinco años de prisión el 2 de febrero de 2024, los cuales purga en la vivienda del barrio Los Colores donde se produjo el operativo, por el delito de lavado de activos. Los hechos que lo llevaron a prisión ocurrieron entre el 2000 y el 2016.

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Preguntas frecuentes:

1. ¿Quién es alias Perico y por qué fue capturado en Medellín?
Alias Perico, identificado como Gionanny Arley Olarte Castrillón, es un cabecilla condenado de la banda La Terraza y señalado de liderar movimientos de la estructura criminal La Paralela. Fue capturado durante una celebración en una vivienda del barrio Los Colores.
2. ¿Dónde capturaron a alias Perico en Medellín?
La captura se realizó en la noche del jueves en una propiedad del barrio Los Colores, en el occidente de Medellín, donde se celebraba el cumpleaños de José Gerardo Muñoz Martínez, alias Pelusa.
3. ¿Qué condena tiene alias Perico y por qué delitos?
Olarte Castrillón fue condenado a 17 años de prisión por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, porte y tráfico de estupefacientes y extorsión.
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