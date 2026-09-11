“Perico”, cabecilla del crimen organizado de Medellín, cayó en cumpleaños del hermano de alias Douglas

Mientras estaban celebrando el cumpleaños de Gerardo Muñoz Martínez, alias Pelusa, (hermano de alias Douglas, cabecilla de “la Oficina”) las autoridades capturaron a Giovanny Arley Olarte Castrillón (“Perico”), miembro condenado de la banda “la Paralela”. El procedimiento se realizó en la noche de este jueves dentro de una propiedad del barrio Los Colores, occidente de Medellín, cuando se encontraban en los festejos de “Pelusa”, quien tiene medida de detención domiciliaria desde el 2024 por una sentencia de 5 años por lavado de activos.

Ahora las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si hay vínculos criminales entre “Perico” y “Pelusa”;, este último, quien además de ser el hermano de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, es el papá de Jhony Alberto Muñoz Laverde (“el Sobri”), capturado el martes pasado en Envigado. “Pelusa” fue sentenciado a cinco años de prisión el 2 de febrero de 2024, los cuales purga en la vivienda del barrio Los Colores donde se produjo el operativo, por el delito de lavado de activos. Los hechos que lo llevaron a prisión ocurrieron entre el 2000 y el 2016. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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