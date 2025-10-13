Paisas aumentó su paternidad ante Caimanes del Llano bajo el mando de Daniel Seoane

Algunos pensaron que se daría la revancha, que Caimanes del Llano podrían llevarse una victoria de territorio antioqueño, pero no fue así. Paisas sumó otra victoria ante los de Villavicencio, imponiéndose 85-80 y 93-86 en los duelos disputados el fin de semana en el coliseo Iván de Bedout. Los aficionados antioqueños llegaron ilusionados con ver en acción al norteamericano Ty-Shon Alexander, exjugador de la NBA. Aunque su magia se notó en el coliseo, la mayoría de las celebraciones de los locales fueron gracias a la precisión del puertorriqueño Benito Santiago Jr., quien acumuló 41 puntos en la serie.

Benito tuvo un rendimiento del 74% en lanzamientos de tiro libre, 68% en cestas de dos puntos y un 42% en tiros de tres. De sus 41 puntos totales, aportó 15 en el primer juego y 26 en el segundo, convirtiéndose en la figura de la doble jornada. Otros jugadores clave para el equipo paisa fueron Eric Crawford y Juan Diego Tello, quienes también destacaron. Alexander, por su parte, contribuyó con 31 puntos en el global de los dos juegos.

Así fueron los resultados

Paisas venció 85-80 en la primera noche con períodos de 20-9, 23-25, 19-20 y 23-26. A pesar de aflojar un poco en los dos últimos cuartos, la amplia ventaja lograda al inicio le permitió asegurar la victoria. En la segunda noche, los visitantes arrancaron mejor con parciales de 20-26 y 21-30. Sin embargo, luego del descanso, los anfitriones mejoraron y ganaron los dos periodos finales por 24-11 y 28-19 para quedarse con el triunfo.

Para el entrenador Daniel Seoane, esta es la quinta victoria consecutiva contra Caimanes del Llano, si se tiene en cuenta que en la final del semestre pasado los derrotó 3-0 para quedarse con el título. Sobre el balance de la segunda victoria, el entrenador venezolano resaltó: “Creo que sin desmeritar al rival, nosotros tuvimos un primer tiempo muy desenfocado, sin apelar al juego colectivo que es lo que nos hace fuertes. Se apeló a lo individual y en eso estábamos fallando. Fue en los dos últimos cuartos cuando el grupo entendió y recuperó el camino. Con la calidad de jugadores que tenemos, que cuentan con mucho orgullo y corazón, logramos sentar un precedente de lo que este equipo puede dar en el torneo”.