Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Paisas se refuerza con tres ‘torres’ de gran nivel para la Liga Profesional de Baloncesto

Dos norteamericanos y un dominicano llegaron al quinteto antioqueño para buscar el tricampeonato.

  • Estos son los norteamericanos Jamel Artis y Braelen Bridges, refuerzos de Paisas para la segunda temporada de 2026, que arranca este lunes en Colombia. FOTO GETTY
    Estos son los norteamericanos Jamel Artis y Braelen Bridges, refuerzos de Paisas para la segunda temporada de 2026, que arranca este lunes en Colombia. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 48 minutos
bookmark

El quinteto de Paisas se reforzó con jugadores de gran talla y recorrido para la Liga Profesional en la que esperan disputar el título, en busca del tricampeonato.

Los antioqueños que este martes jugarán contra Caribbean Storm, en el Iván de Bedout, a las 8:30 de la noche, por el segundo duelo de la nueva Liga que se disputará hasta mediados de noviembre.

Los norteamericanos que llegaron al cuadro antioqueño son Jamel Artis y Braelen Bridges, junto al dominicano Giovanni Cordero, quienes refuerzan la nómina que ya cuenta con jugadores como Octavio Muñoz, David Ojeda, Steven Sanabria, Jhohan Ríos, Hanner Mosquera, José Lozano y Yeimerson Hoyos.

Sobre Jamel se conoce que es un jugador norteamericano de 33 años, ha jugado en las ligas de Grecia, Lituania, México, Francia y Kosovo, mide 2.01 metros y en la temporada 2017-2018 jugó en Orlando 15 duelos.

El otro norteamericano es Braelen Bridges, nacido en Georgia, con 27 años de edad y 2.11 metros de estatura; se desempeña como pívot, juega con el número 23 y ha militado en las ligas de Australia, Inglaterra, Malasia y Estados Unidos.

Giovanni Cordero, nacido en República Dominicana, con 1.90 metros de estatura, es un pívot. Los tres jugadores extranjeros son representados por Hazan Sport, máximo accionista de Paisas.

Todos tienen recorrido con ligas de Europa y Estados Unidos, y llegan con gran expectativa por el aporte que le pueden dar tanto en la ofensiva como en la defensiva al cuadro montañero que buscará su tercer título en la Liga Profesional.

Raúl Pabón, gerente del equipo, sostuvo que “Paisas siempre quiere ser protagonista y ganar, por eso el equipo es fuerte, con una buena base local y unos extranjeros que aportarán para que el equipo busque el título”.

Así se jugará el torneo

La nueva Liga Profesional de Baloncesto arranca este lunes y se extenderá hasta finales de noviembre, antes del inicio de la quinta ventana de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027, para permitir que los jugadores convocados a la Selección Colombia puedan integrarse oportunamente al equipo nacional.

Junto a Paisas estarán siete quintetos más, que fueron divididos en dos conferencias. En la A aparecen los quintetos de Piratas y Capitanes de Bogotá, Motilones del Norte (Cúcuta) y Caimanes del Llano (Villavicencio); mientras que en la B, junto a Paisas, están Toros y Caribbean Storm (Cali) y Sabios de Manizales.

Los antioqueños arrancan como locales en las dos primeras fechas, que se disputarán este lunes y martes, en el Iván de Bedout ante Caribbean Storm, a las 8:30 de la noche.

De nuevo, Señal Colombia será el encargado de la transmisión de los juegos en cada jornada.

Paisas a Torneo internacional

Hay que recordar también que Paisas, además de estar en la Liga Profesional, será el representante de Colombia en la Liga Sudamericana de Baloncesto, que se jugará en Brasil entre octubre y diciembre y tendrá como rivales a los quintetos de Flamengo, Oberá y Defensor Sporting.

En esta fase serán duelos ante los tres rivales y los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final, en los que se cruzarán los grupos.

Los clasificados del A y el B conformarán el grupo E y los que avancen del C y D se constituirán en el grupo F. Por cada grupo continuarán en competencia los dos mejores para la fase Final Four.

La Final Four se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre. El 5 se jugarán las semifinales (1E vs. 2F y 1F vs. 2E). Los ganadores jugarán por el título al día siguiente, mientras que los equipos perdedores irán por el tercer lugar.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos